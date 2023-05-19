تفاصيل توصيات المؤتمر العلمي الدولي الأول لـ زراعة الوادي الجديد

اختتمت أعمال المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الزراعة جامعة الوادي الجديد بعنوان البحث العلمي الزراعي بوابة تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدارسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين فى العلوم الزراعية من مختلف كليات الزراعة بالجامعات المصرية ونقيب الزراعيين ووفود من الدول العربية والأوروبية.

وأوضح الدكتور أيمن كساب عميد الكلية رئيس المؤتمر، أهمية البحث العلمي في المجالات المختلفة التي تخدم منطقة الوادي الجديد لأنها قاطرة التنمية المستقبلية، وإتاحة الفرصة للباحثين للمشاركة بالأوراق البحثية، الداعمة لشباب الباحثين نحو العمل والابتكار في إطار الذكاء الاصطناعي وتلبية طموحات جامعة الجيل الرابع.

وأشار "كساب" إلى أن المؤتمر ساهم على مدار يومين فى تقديم توصيات وأفكار داعمة لتحقيق التنمية المستدامة في ظل رؤية مصر 2030، لتصبح مصر قادرة وقوية ومستقرة وفي مصاف الدول المتقدمة في ظل الصراع والأزمات في الدول المختلفة.

ومن جانبه أضاف الدكتور حاتم حمدون وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر: شارك العديد من الباحثين والعلماء من الجامعات المختلفة والدول العربية والأجنبية التي أثمرت بالعديد من التوصيات المتخصصة، وإتاحة الفرصة للباحثين للمشاركة عبر الإنترنت وسط مشاركات من الشركات الزراعية الداعمة للبحث العلمي وتحقيق الهدف الأسمى والخروج بتوصيات وأوراق بحثية تخدم وتحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية واستراتيجية مصر 2030.

وأضاف الدكتور أحمد الطوخي المنسق العام للمؤتمر، أن المؤتمر خلص إلى مجموعة من التوصيات جاءت كالتالي:

- الاهتمام بزيادة محصول وجودة ثمار نخيل البلح المحصول الاستراتيجي لمحافظة الوادي الجديد لتعظيم الميزة النسبية للمحافظة عالميًا.

- الخلط يبن السلالات الماشية المحلية والأجنبية العالية الإنتاج مع الحفاظ على قطعان النواة للماشية البلدية.

- الإكثار من سلالات الدواجن المحلية عالية الإنتاج المتحملة للحرارة.

البحث عن بدائل غذائية مثل إمكانية استخدام مسحوق القهوة الخالي من الكافيين من نوى التمر المحمص كمشروب وظيفي كمصدر وبديل لإنتاج القهوة.

- استخدام البدائل الآمنة للمبيدات في مكافحة العديد من الآفات.

- التوصية بإنشاء كلية متخصصة للنخيل.

- توصية الدكتور مصطفى الشربيني سفير المناخ الأوروبي، بإنشاء مركز للبصمة الكربونية بالوادي الجديد التي صنفت كمنطقة صديقة للبيئة.

- الاهتمام بأبحاث الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية المستدامة.

وفى ختام المؤتمر تم إهداء درع المؤتمر إلى الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن كساب عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والذى قام بتكريم الدكتور حاتم حمدون وكيل الكلية ومقرر المؤتمر، والدكتور أحمد الطوخي منسق عام المؤتمر، واللجان المنظمة لفعاليات المؤتمر المختلفة بإهدائهم درع المؤتمر، على جهودها التي بذلوها للخروج بالمؤتمر بما يليق بكلية الزراعة جامعة الوادي الجديد.

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