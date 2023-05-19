تقرير.. لخدمة التنمية..تنفيذ أطول شبكة طرق بطول 3800 كيلومتر في الوادي الجديد

أوشكت محافظة الوادي الجديد، على الانتهاء من أطول شبكة طرق بأطوال تصل إلى أكثر من 3800 كيلومتر،بتكلفة بلغت حوالي 29 مليار جنيه تتضمن تنفيذ محاور رئيسية تربط بين المحافظة ومحافظات وادي النيل بطول 2200 كيلو متر، وكذلك إحلال وتطوير شبكة الطرق على مستوى المحافظة.

كما بدأ العمل على تطوير شبكة الطرق بالمحافظة من عام 2014 وحتى عام 2021 بإجمالي 3800 كم منها 2200 كم إنشاء جديد، ويجري العمل في عدة محاور وطرق استراتيجية ما زال قائما ومنها محور تنيدة منفلوط الجاري انشائه واحلال ورفع كفاءة طريق الداخلة العوينات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باستكمال منظومة الطرق لخدمة منظومة التنمية فى أكبر محافظات مصر من حيث المساحة والمقومات.

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الحكومة بتنمية محافظة الوادى الجديد، بتوجيهات من الرئيس السيسى، وهو ما جعل المحافظة تحظى بأكبر ميزانية تنموية فى تاريخها، وتضمنت الخطة التنموية أهم قرار اتخذته الحكومة بالنسبة لأهالى المحافظة وهو تعديل مسار النقب، بناء على العرض المدروس من اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، وموافقة الحكومة عليه.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أنه يجرى حاليا تطوير طريق الداخلة – شرق العوينات ويجرى تنفيذه بالإسناد إلى 16 شركة مقاولات تعمل بالطريق، حيث جرى تقسيم العمل بالمحور على مراحل الأولى منه تشمل توشكى – العوينات والثانية العوينات الداخلة والداخلة – الفرافرة، بينما وصلت نسبة التنفيذ فى طريق الفرافرة – البحرية أكثر من 90%ز، كما يتم استكمال العمل فى مشروع رصف وازدواج طريق الداخلة – الفرافرة، لتطوير ورفع كفاءة وازدواج الطريق ضمن مشروع محور الجنوب، والذى يبدأ من توشكى وحتى مدينة 6 أكتوبر فى الجيزة مارًا بالعوينات والداخلة والفرافرة والواحات البحرية.

ولفت الي أنه يجرى إنهاء الأعمال فى محور تنيدة- منفلوط، بطول 300 كيلو متر طولى وبعرض 11 مترا، والذى يربط مركزى بلاط والداخلة بمحافظة أسيوط ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية للطرق حيث تم تنفيذها حوالى 80% من العمل، وجرى تنفيذ أعمال الرصف فى أخطر مناطق الطريق عند نقطة جبال النقب فى موازاة تنيدة التابعة لمركز بلاط، والتى ترتفع مسافة كبيرة عن سطح الأرض، حيث تم عمل خطوط هندسية للطريق بما يحول دون حدوث تعرجات وعرة شأن طريق النقب على طريق الخارجة أسيوط، كما تم مراعاة الأبعاد القياسية لمخرات السيول والتى تخترق الطريق قبل الصعود لهضبة النقب حيث يجرى تجهيز المواقع الخاصة بمخرات السيول بالتنسيق مع وزارة الرى والجهات المختصة.

واوضح انه يجرى العمل لإحلال ورفع كفاءة طريق موط - العوينات وتوسعته بطول 375 كم، بتكلفة 3 مليارات جنيه، وذلك لتيسير حركة المواطنين والنقل والحد من حوادث الطرق ودفع عجلة التنمية والاستثمار على أرض المحافظة وتقوم حاليا بالعمل فى هذا الطريق 9 شركات، بحيث تقوم كل شركة بتنفيذ مسافة من 20 إلى 50 كيلو متر كما يجرى إنشاء محور الخارجة سوهاج الجاري تنفيذه من نقطة تلاقي الصحراوي الغربي بطول 142 كيلو متر تحت إشراف جهاز التعمير بالمحافظة، حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالى مليار و500 مليون جنيه، و تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى بطول 117 كم بدءًا من مدينة الكوامل باتجاه مدينة الخارجة .

تنفيذ اطول شبكة طرق بالوادي الجديد (15)

تنفيذ اطول شبكة طرق بالوادي الجديد (16)

تنفيذ اطول شبكة طرق بالوادي الجديد (17)

تنفيذ اطول شبكة طرق بالوادي الجديد (18)

تنفيذ اطول شبكة طرق بالوادي الجديد (19)

تنفيذ اطول شبكة طرق بالوادي الجديد (20)

تنفيذ اطول شبكة طرق بالوادي الجديد (21)