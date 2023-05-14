زراعة الوادي الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مدارس حقول النخيل

احتفلت مديرية الزراعه بالوادى الجديد بتخرج أعضاء المدارس الحقلية لنخيل البلح التابع لمشروع الإدارة المستدامة للنظم البيئية الزراعية بالخارجة، حيث نفذ البرنامج مجموعة من المدارس الحقلية من ضمنها مدارس النخيل بعدد 18 مدرسة حقلية فى قرى المشروع والتى جرى فيها التدريب على الممارسات الزراعية المستدامة وتنفيد الممارسات والتوقيتات السليمة، ومن المقرر اعداد حفلات تخرج لباقى المحاصيل التى تمت زراعتها وتدريب المزارعين عليها .

وقال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن مشروع الإدارة المستدامة للنظم البيئية الزراعية بواحة الخارجة والمدرسة الحقلية ومدارس النخيل التى تم تنفيذها على أرض محافظة الوادى الجديد وتعاون منظمة الأغذية والفاو ودورها الفعال والحيوى فى جميع الانشطة والمشروعات التى تتم على ارض المحافظة بالتعاون مع مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية بواحة الخارجة حيث تم تنفيذ برامج التسميد الصيفى وذلك فى إطار متابعة مركز بحوث الصحراء المستمرة لمدارس المزارعين الحقلية الخاصة بمحصول نخيل البلح حيث تعمل تلك المدارس على نشر المعرفة وتبنى الأفكار السليمة التى تضمن جودة المحصول.

وأضاف المرسى، أن برنامج مدارس حقول النخيل يولى أهمية بالغة بمحصول نخيل البلح نظراً لكونه أحد أهم مصادر الدخل للمزارع والعمل على ضرورة تبنى كافة الممارسات السليمة التى من شأنها الوصول إلى أعلى إنتاجية وأفضل جودة، وذلك من خلال نشر كافة المعارف السليمة بين المزارعين من خلال تلك المدارس وأن منظمة الفاو تعمل على نشر الممارسات السليمة التى تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز مشاركة المزارعين فى وضع الخطط وتنفيذ المناهج يعد أحد أهم مكاسب المشروع الأمر الذى يعود بالنفع على كافة المشاركين بهذه المدارس.