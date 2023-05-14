عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الوادي الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مدارس حقول النخيل

مدرسه حقليه
مدرسه حقليه

احتفلت مديرية الزراعه بالوادى الجديد بتخرج أعضاء المدارس الحقلية لنخيل البلح التابع لمشروع الإدارة المستدامة للنظم البيئية الزراعية بالخارجة، حيث نفذ البرنامج مجموعة من المدارس الحقلية من ضمنها مدارس النخيل بعدد 18 مدرسة حقلية فى قرى المشروع والتى جرى فيها التدريب على الممارسات الزراعية المستدامة وتنفيد الممارسات والتوقيتات السليمة، ومن المقرر اعداد حفلات تخرج لباقى المحاصيل التى تمت زراعتها وتدريب المزارعين عليها .

وقال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن مشروع الإدارة المستدامة للنظم البيئية الزراعية بواحة الخارجة والمدرسة الحقلية ومدارس النخيل التى تم تنفيذها على أرض محافظة الوادى الجديد وتعاون منظمة الأغذية والفاو ودورها الفعال والحيوى فى جميع الانشطة والمشروعات التى تتم على ارض المحافظة بالتعاون مع مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية بواحة الخارجة حيث تم تنفيذ برامج التسميد الصيفى وذلك فى إطار متابعة مركز بحوث الصحراء المستمرة لمدارس المزارعين الحقلية الخاصة بمحصول نخيل البلح حيث تعمل تلك المدارس على نشر المعرفة وتبنى الأفكار السليمة التى تضمن جودة المحصول.

وأضاف المرسى، أن برنامج مدارس حقول النخيل يولى أهمية بالغة بمحصول نخيل البلح نظراً لكونه أحد أهم مصادر الدخل للمزارع والعمل على ضرورة تبنى كافة الممارسات السليمة التى من شأنها الوصول إلى أعلى إنتاجية وأفضل جودة، وذلك من خلال نشر كافة المعارف السليمة بين المزارعين من خلال تلك المدارس وأن منظمة الفاو تعمل على نشر الممارسات السليمة التى تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز مشاركة المزارعين فى وضع الخطط وتنفيذ المناهج يعد أحد أهم مكاسب المشروع الأمر الذى يعود بالنفع على كافة المشاركين بهذه المدارس.

الادارة المستدامة البرنامج الادارة التدريب البيئية أرض الوادى الجديد الموارد الطبيعية تخرج بالوادي الجديد أنشطة الموارد الممارسات المشروعات المشارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف عن فريق مفاجأة يشارك مع الأهلي والوداد بمونديال الأندية 2025

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

الجنيه يستعيد عافيته.. الدولار يتراجع في العقود الآجلة وسعره الآن بالبنوك

انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب اليوم الأحد 14-5-2023

شوبير يفتح النار على أوسوريو مدرب الزمالك

صرف معاش تكافل وكرامة غدا | استعدادات وتجهيزات مكثفة لتوفير المعاشات

موضوعات متعلقة

تعليم الوادي الجديد: انتهاء امتحانات النقل بالابتدائي والإعدادي دون شكاوى

ترشيحاتنا

عقب سيجارة وراء اشتعال النيران في بدروم دار مسنين بالمقطم

السيسي يوجه الحكومة بترشيد استخدام المياه في المشروعات الزراعية الجديدة

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة

الوطنية لاستصلاح الأراضي: نهاية هذا العام تصل توشكى إلى 500 ألف فدان

انتخابات مصيرية.. شاهد| منكوبو زلزال تركيا يدلون بأصواتهم

موسم حصاد القمح.. السيسي: حريصون على تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنقذ الملايين من السرطان ..قصة حصول مصرية باليابان على أفضل رسالة دكتوراه

جدل تحكيمي وأخطاء بالجملة.. الزمالك في ورطة بعد الخسارة من الإسماعيلي

أستاذ أمراض صدرية: فيروس كورونا أصبح مثل الإنفلونزا وسهل التعامل معه

ماذا يفعل كوب من الكركدية قبل العلاقة الزوجية؟

فيديو

معلّم كالأب.. طالبات هندسة الأزهر يكرّمن أستاذهن بهذه الطريقة والأخير يرد| فيديوجراف

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ