تعليم الوادي الجديد: انتهاء امتحانات النقل بالابتدائي والإعدادي دون شكاوى

أعلن سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، ختام فعاليات أعمال امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية 2022_ 2023م.

وأكد أن غرفة العمليات بديوان عام المديرية وأفرعها في الإدارات التعلمية الخمس، لم تتلق أى شكاوى أو مشكلات، وأن الامتحانات سارت سيرا حسنا منذ بدايتها وحتى نهايتها، حيث بلغ إجمالى عدد لجان امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والصف الثاني الثانوي العام بالمحافظة 293 لجنة مُجهزة مُوزعة على الإدارات التعليمية الخمس و تستقبل 31 ألف 91 طالب وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ووجه وكيل تعليم المحافظة الشكر لكافة الجهات المعنية لتضافر الجهود والتعاون الجاد والمثمر لإنجاز العملية الامتحانية دون معوقات معربا عن إمتنانه وتقديره لمديرى الإدارات التعليمية لغرفة العمليات بالمديرية والإدارات وجميع المشاركين بأعمال الإمتحانات للجهد المبذول .