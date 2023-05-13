سلة غذاء مصر|قمح الوادي الجديد يُعيد للمحافظة مكانتها.. مزايا للمستثمرين لزراعة 3 ملايين فدان بالمحصول

تعتبر الوادي الجديد من أهم المحافظات التي برعت في زراعة محصول القمح بعد محصول البلح ، ويعد محصول القمح أهم مكون غذائي على مستوي العالم.

ويستخدم القمح ايضا في مجال الطب، حيث تحتوي براعم القمح على الكثير من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، وغنية بعناصر الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، واحتوائه على فيتامين “أ ود” يجعله عنصر أساسي في صناعة المستحضرات اللازمة للحفاظ على البشرة والشعر.

يقول الدكتور احمد حنفي خبير زراعي إن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، قدرت احتياجات مصر المستقبلية بـ 15 مليون طن من القمح بحلول عام 2028، لكن القيادة السياسية لديها خطة محكمة لتحقيق طفرة في زراعة وإنتاج القمح خلال السنوات المقبلة، من خلال عدد من المشروعات، منها تحويل محافظة الوادي الجديد لسلة غذائية جديدة كما كانت في عصور مصر القديمة.

واوضح ان الخطة تشمل تحويل 3 ملايين فدان في الوادي الجديد لزراعة القمح، عبر تشجيع المستثمرين بتخفيض ثمن الأراضي بنسبة 50% في حالة زراعتها بالقمح، مع تسهيل إجراءات التخصيص واستخراج تصاريح حفر الآبار وغيرها من الإجراءات، وهو ما نجح جزئيًا حتى الآن بزيادة مساحات القمح بالمحافظة من 193 ألف فدان العام الماضي إلى 300 ألف فدان هذا العام في مناطق شرق العوينات وواحة الفرافرة.

وأكد حنفي أن مديرية الزراعه تسعي جاهدة الى توفير اجود ألاصناف من القمح ذات إنتاجية كبيرة مثل: مصر1، وجيزة 168، وسدس 14 والقمح الفرعوني، وهي أصناف تتحمل ملوحة الأرض الصحراوية وتستخدم مياه أقل من باقي الأصناف، وتعطي إنتاجية عالية للفدان، بالإضافة إلى علاج مشكلة تكاليف النقل نتيجة تباعد المسافات بين واحات ومراكز المحافظة، من خلال طرح منظومة جديدة لتوريد القمح تساهم فيها الجمعيات الزراعية المنتشرة بالواحات، بحيث يتم التسليم في أقرب مكان مناسب للفلاح، مع سرعة صرف مستحقاته وفقا للأسعار المعلنة للتسليم دون تأخير.

وكان الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد ، قد اعلن أمس، عن أجمالي ما تم حصاده من محصول القمح حتى الآن بمزارع المحافظة والذي بلغ 270500 فدان.

وأكد المرسي ، أنه تم توريد 25156 طن لصومعة مركز الخارجة، وتوريد 48852.200 طن لصومعة شرق العوينات، وتوريد 463.270 طن لشون البنك الزراعي وتوريد 5410.965 طن للتقاوي بإجمالي 79882.435 طن داخل المحافظة، وتوريد 114154 طن خارج المحافظة.

وأشار الي أن إجمالي التوريد بلغ 194036.435 طن حتى الآن، مع استمرار التوريد بكل الجمعيات الزراعية والشون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية، ومركز لعدم تكدس سيارات التوريد في مكان واحد ولسهولة التوريد على كل المزارعين وتخفيف المعاناة عن الفلاحين.

وأوضح "المرسي" أن المساحة الكلية المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم على مستوى المحافظة بلغت 436505 فدان بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضي، يتركز أغلبها فى منطقة شرق العوينات بإجمالي 186277.6 فدان.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أنه جرى الانتهاء من خطة العمل خلال الموسم الصيفى الحالى، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح، وفقًا للمواصفات بحد أدنى 12 أردبًا للفدان وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين.

واشاد وكيل الوزارة بانتاجية القمح هذا العام علي مستوي مراكز المحافظة والتي ستعيد للوادي الجديد مكانته الاولي باعتباره "سلة غذاء مصر " ووذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية