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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 194 ألف طن قمح لشون وصوامع الوادي الجديد

محصول القمح
محصول القمح

أعلن الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن أجمالي حصاد محصول القمح حتى الآن بمزارع الوادي الجديد بلغ 270500 فدان.

 وأكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، أنه تم توريد 25156 طن لصومعة مركز الخارجة، وتوريد 48852.200 طن لصومعة شرق العوينات، وتوريد 463.270 طن لشون البنك الزراعي وتوريد 5410.965 طن للتقاوي بإجمالي 79882.435 طن داخل المحافظة، وتوريد 114154 طن خارج المحافظة.

وأشار أن إجمالي التوريد بلغ 194036.435 طن حتى الآن، مع استمرار التوريد بكل الجمعيات الزراعية والشون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية، ومركز لعدم تكدس سيارات التوريد في مكان واحد ولسهولة التوريد على كل المزارعين وتخفيف المعاناة عن الفلاحين.

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وأوضح "المرسي" أن المساحة الكلية المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم على مستوى المحافظة بلغت 436505 فدان بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضي، يتركز أغلبها فى منطقة شرق العوينات بإجمالي 186277.6 فدان.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أنه جرى الانتهاء من خطة العمل خلال الموسم الصيفى الحالى، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح، وفقًا للمواصفات بحد أدنى 12 أردبًا للفدان وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين.

اجمالى الجمعيات الزراعية الجمعيات الزراعى الشؤون الزراعية الزراعة العام الماضي لوادي الجديد لمزارعين على مستوى شرق العوينات صومعة شون لمحافظة يوم الجمعة وكيل وزارة الزراعة

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