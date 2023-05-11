جامعة الوادي الجديد تنظم فعاليات نظام التعليم والاتجاهات المعاصرة

نظمت كلية التربية بجامعة الوادي الجديد فاعليات مقرر نظام التعليم والاتجاهات المعاصرة تحت شعار "يا حلم أننا قادمون" بمشاركة طلاب الفرقة الرابعة العام والأساسي وطلاب الدبلومة العامة بكلية التربية برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وبحضور الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ماهر زنقور عميد الكلية.

وبحضور الدكتور وحيد حامد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة زين العابدين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منال موسى رئيس قسم أصول التربية، وتحت إشراف الدكتورة أسماء أبو بكر مدرس بقسم أصول التربية، والدكتور عقيلي محمد رئيس قسم المناهج وطرق التدريس، ومشاركة الدكتور محمد حسن عمران منسق عام الأنشطة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالأقسام المختلفة بالكلية.