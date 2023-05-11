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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الوادي الجديد تنظم فعاليات نظام التعليم والاتجاهات المعاصرة

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

نظمت كلية التربية بجامعة الوادي الجديد فاعليات مقرر نظام التعليم والاتجاهات المعاصرة تحت شعار "يا حلم أننا قادمون" بمشاركة طلاب الفرقة الرابعة العام والأساسي وطلاب الدبلومة العامة بكلية التربية برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وبحضور الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ماهر زنقور عميد الكلية.

وبحضور الدكتور وحيد حامد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة زين العابدين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منال موسى رئيس قسم أصول التربية، وتحت إشراف الدكتورة أسماء أبو بكر مدرس بقسم أصول التربية، والدكتور عقيلي محمد رئيس قسم المناهج وطرق التدريس، ومشاركة الدكتور محمد حسن عمران منسق عام الأنشطة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالأقسام المختلفة بالكلية.

انطلاق الدورة السادسة لإعداد المعلم الجامعى بتربية الوادى الجديد

ء هيئة التدريس اتجاهات التعليم والطلاب الدبلومة العامة الدراسات العليا والبحوث الدراسات العليا الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد الهيئة المعاونة أسامة هيئة التدريس والهيئة المعاونة جامعة الوادى جامعة الوادى الجديد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

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