انطلاق الدورة السادسة لإعداد المعلم الجامعى بتربية الوادى الجديد

نظمت كلية التربية بالوادى الجديد دورة اعداد المعلم الجامعى السادسة للعام الجامعى 2022/ 2023 بمشاركة عدد من الباحثين من مختلف كليات الجامعة .

صرحت بذلك الدكتوره نجوى واعر وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

و قال إن الدورة السادسة لاعداد المعلم بكلية التربية تم تنفيذها على مدار أربعة أيام باروقة كلية التربية وشارك فيها اعضاء هيئة التدريس والأجهزة المعاونة من معيدين ومدرسين مساعدين ومدرسين من مختلف كليات الجامعة .

وأضافت أن الدورة التدريبية لاعداد المعلم الجامعى حاضر فيها نخبة من اساتذه كلية التربية ورؤساء الأقسام .

وأكدت أن دورة اعداد المعلم الجامعى تهدف الى تنمية معرفة الدارسين وفهمهم للأسس العلمية والمبادئ التي تقوم عليها عمليات التعليم والتدريس الجامعي، بالإضافة إلى تنمية الاتجاه الإيجابي لدى الدارسين نحو الاهتمام بتطبيق الأسس العلمية والمبادئ التربوية والنفسية لعمليات التعليم والتعلم، وكذلك اكتساب مزيد من المعلومات والمهارات الأساسية اللازمة للأداء الفعال للمهام التدريسية وتحقيق التفاعل الإيجابي مع الطلاب، وتنمية مهارات الدارسين لرسالة الجامعة وأهدافها، وأدوار عضو هيئة التدريس وحقوقه وواجباته ومسئولياته تجاه الطلاب والبيئة والمجتمع.

وقد قدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد الشكر للمشاركين والحاضرين فى الدورة السادسة لاعداد المعلم الجامعى على ماقدموه من مهارات وخبرات لتنمية مهارات الدارسين.