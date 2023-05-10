زراعة الوادي الجديد: تنفيذ برنامج تدريبي لمختصي منظومة الصرف لكارت الفلاح

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد عن عقد اجتماع موسع لحل مشكلات كارت الفلاح وكذلك تحديث الماكينات والتدريب علي ضوابط الصرف للحالات التي يصعب معها وجود الكارت بيد المزارع ليتمكن من صرف حصته من الأسمدة.

ويأتي ذلك بحضور المهندس جابر عبد الخالق مدير الادارة الزراعية بالخارجة، وهيثم سيد توفيق مدير مشروع كارت الفلاح علي مستوي المحافظة، والمهندسة إيمان حامد مدير مركز المعلومات ومسئول كارت الفلاح بالمديرية،وذلك ضمن توجهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة علي عمليات توزيع الاسمدة الزراعية بهدف وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من المزارعيين وتحت رعاية الدكتور مجد المرسي عوض وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وشدد وكيل وزارة الزراعة علي الالتزام بضوابط صرف الاسمدة والتأكد من وصول الاسمدة المدعمة لمستحقيها من المزارعيين وإزالة المعوقات التي تواجه مستخدم الماكينة والوصول الي حلول جذرية، مؤكداً على أنه في حالة إنشاء حيازة جديدة ولا يوجد مع صاحبها كارت ذكى أو فقد أو تلف الكارت أو وجود عيب فني بالكارت يجعله غير صالح لصرف الاسمدة، فعلى المزارع التوجة الي أقرب فرع للبنك الزراعي المصري والتقدم بطلب للحصول علي كارت الفلاح وتسديد الرسوم المقررة .

وأضاف المرسي، أنه يتم صرف الأسمدة للمزارع من خلال ماكينات نقاط البيع الموجودة بالجمعيات حفاظا علي مستحقات المزارع من الأسمدة المدعمة وليتمكن من تسميد محاصيله في المواعيد المناسبة وذلك من خلال تطبيق في ماكينات نقاط البيع المتواجدة بالجمعيات الزراعية لادخال عمليات الصرف للحائزين الذين تنطبق عليهم الحالات السابقة باستخدام رقم بطاقة افتراضي لكل حائز ( vlrtual card) مع التأكد من وجود طلب لاستخراج بطاقة لدي البنك الزراعي .