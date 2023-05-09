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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقّد الموقف الإنشائي لنادي الهجن والفروسية الدولي بالخارجة

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ، موقف أعمال الإنشاءات بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة طبقًا لأحدث المواصفات، يرافقه الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس محسن مغربي مدير عام الإسكان بالمحافظة، وعددٌ من القيادات التنفيذية المعنية.

تفقّد أعمال إنشاء منّصات المُشاهدة وقاعة كبار الزوار، مُوجهًا بتوسعة المنّصات لاستيعاب أعداد الجمهور.

 

كما وجّه بتسوية الطريق وإعداد مقايسة وفق أحدث مواصفات المضامير الدولية؛ تمهيدًا لبدء أعمال إنشاء المضمار بطول ٥ كم، بالإضافة لعمل طريق طفلي يمر إلى جوار المضمار لخدمة الزُوّار والجمهور.

محافظ الوادي الجديد يتابع إنشاءات مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة

أعمال انشاء الإنشاءات الأسكان التنفيذي التنفيذية السلامة الدولية الخارجة لقيادات التنفيذية لتنفيذ قاعة كبار الزوار محافظ الوادي الجديد محافظ الوادي محمد الزملوط فروسية

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