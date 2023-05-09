عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع إنشاءات مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أمس الإثنين، أعمال الإنشاءات الجارية بمركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والذى يتم تنفيذه وفقًا للخطة القومية لإنشاء مراكز سيطرة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية استعدادًا لبدء التجهيز والتأثيث وفقًا للاشتراطات المطلوبة. كما وجه خلال تفقده لعدد من الإدارات بالديوان، برفع كفاءة وإعادة توزيع عدد من المقرات لاستيعاب العاملين بالإدارات وتيسير وتطوير منظومة العمل. 

كما وجه باستمرار طرح السلع الغذائية واللحوم والأسماك الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين بالمنفذ التابع للديوان، فى إطار جهود المحافظة لضبط الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.

إزالة منازل آيلة للسقوط بمدينة موط في الوادي الجديد حرصا على المواطنين

الإنشاءات اشتراطات استيعاب استمرار السلع الغذائي السلامة العامة الشبكة الوطنية للطوارئ الشبكة الوطنية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الإنشاء ادارات الوطنية للطوارئ والسلامة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة انشاءات تخفيف العبء عن المواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

انتصار روسي.. إعلان عاجل من رئيس مجموعة فاجنر بشأن الاستيلاء على باخموت

بشرى للقلعة الحمراء.. وضربة موجعة للترجي قبل لقاء الأهلي بخلاف الحضور الجماهيري

حقيقة فضل سورة الفجر للزواج خلال 6 أيام.. فيها 10 أسرار لا تعرفها

موضوعات متعلقة

مصرع فتاة تناولت أقراصًا كيماوية في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

سامسونج ألترا 22 بـ68 جنيها.. احذر هذا المقطع على فيسبوك يسرق أموالك

مقتل 9 أشخاص في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أذكار الصباح .. وأفضل 20 دعاء للرزق الحلال وحفظ النفس من الهلاك

محمد فاروق: الريان القطري يطلب ضم نجم الأهلي مقابل 4 ملايين دولار

بايدن: نظام الأسد يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي الأمريكي

ميدو يكشف تفاصيل تدريبات الزمالك مع أوسوريو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقلب طالبة أمريكية يتسبب في نقل 6 من زملائها للمستشفى بتكساس

جفاف الفم..عادات نفعلها دائما تكون اشارة للاصابة بأمراض خطيرة

بدون تعب .. 6 خطوات تجعل شغل البيت أسهل وأسرع

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

فيديو

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ