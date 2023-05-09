محافظ الوادي الجديد يتابع إنشاءات مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أمس الإثنين، أعمال الإنشاءات الجارية بمركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والذى يتم تنفيذه وفقًا للخطة القومية لإنشاء مراكز سيطرة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية استعدادًا لبدء التجهيز والتأثيث وفقًا للاشتراطات المطلوبة. كما وجه خلال تفقده لعدد من الإدارات بالديوان، برفع كفاءة وإعادة توزيع عدد من المقرات لاستيعاب العاملين بالإدارات وتيسير وتطوير منظومة العمل.

كما وجه باستمرار طرح السلع الغذائية واللحوم والأسماك الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين بالمنفذ التابع للديوان، فى إطار جهود المحافظة لضبط الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين.