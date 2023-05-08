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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة منازل آيلة للسقوط بمدينة موط في الوادي الجديد حرصا على المواطنين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن إزالة عدد من المنازل من الطوب اللبن الآيلة للسقوط بشارع 23 يوليو وشارع الجمهورية بمدينة موط والتى تمثل خطرا داهما على أمن وسلامة المواطنين من قاطنى هذه المناطق.

وقامت معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالتجهيز لأعمال الإزالة وسط إجراءات تأمينية في موقع تلك المنازل.

وجرى فرض كردون فى محيط المنازل التى تمت إزالتها وذلك تحت إشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وبمشاركة هيثم حسين المشرف العام على الأحياء، ضمن حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطر داهم ، واستجابة لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم.

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وفى سياق متصل أعلن رئيس مركز الداخلة عن الانتهاء من تركيب محول بكشك الكهرباء ونقله خارج الكتلة السكنية وتعديل مسار الأعمدة بقرية أبو عثمان بالراشدة بالتنسيق مع هندسة الكهرباء و الوحدة المحلية لقرى الراشدة وذلك بناء على طلب المواطنين وتحقيق إجراءات الأمن والسلامة بالمنطقة المتواجد فيها كشك الكهرباء.

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