زراعة الوادي الجديد: توريد 240500 طن من محصول القمح داخل وخارج المحافظة

أعلن الدكتور مجد المرسي عوض، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم، أنه تم توريد 240500 طن من محصول القمح حتى الآن داخل وخارج المحافظة.

وأكد "المرسي" أنه تم توريد 20970.568 طن لصومعة مركز الخارجة، وتوريد 43760.150 طن لصومعة شرق العوينات، وتوريد 344.600 طن لشون البنك الزراعي وتوريد 5308.000 طن للتقاوي بإجمالي 70383.318 طن داخل المحافظة، وتوريد 99360.500 طن خارج المحافظة، مع استمرار التوريد بكل الجمعيات الزراعية والشون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية ومركز لعدم تكدس سيارات التوريد في مكان واحد ولسهولة التوريد على كل المزارعين وتخفيف المعاناة عن الفلاحين.

وأوضح المرسي أن المساحة الكلية المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم على مستوى المحافظة بلغت 436505 فدان بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى يتركز أغلبها فى منطقة شرق العوينات بإجمالي 186277.6 فدان.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أنه جرى الانتهاء من خطة العمل خلال الموسم الصيفى الحالى، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح وفقًا للمواصفات بحد أدنى 12 أردبًا للفدان وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين.