عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الوادي الجديد: توريد 240500 طن من محصول القمح داخل وخارج المحافظة

محصول القمح
محصول القمح

أعلن الدكتور مجد المرسي عوض، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم، أنه تم توريد 240500 طن من محصول القمح حتى الآن داخل وخارج المحافظة.

وأكد "المرسي" أنه تم توريد 20970.568 طن لصومعة مركز الخارجة، وتوريد 43760.150 طن لصومعة شرق العوينات، وتوريد 344.600 طن لشون البنك الزراعي وتوريد 5308.000 طن للتقاوي بإجمالي 70383.318 طن داخل المحافظة، وتوريد 99360.500 طن خارج المحافظة،  مع استمرار التوريد بكل الجمعيات الزراعية والشون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية ومركز لعدم تكدس سيارات التوريد في مكان واحد ولسهولة التوريد على كل المزارعين وتخفيف المعاناة عن الفلاحين.

وأوضح المرسي أن المساحة الكلية المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم على مستوى المحافظة بلغت 436505 فدان بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى يتركز أغلبها فى منطقة شرق العوينات بإجمالي 186277.6 فدان.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أنه جرى الانتهاء من خطة العمل خلال الموسم الصيفى الحالى، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح وفقًا للمواصفات بحد أدنى 12 أردبًا للفدان وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين.

 

صحة الوادي الجديد: تسجيل 9 حالات لدغ ثعابين وعقارب خلال شهر أبريل

البنك الزراعي استلام استمرار المزارعين المحافظة الفلاحين العام الماضي تخفيف المعاناة الموسم الصيفي الوادى الجديد اليوم الوادى الجديد الموسم محصول القمح محافظة الوادى الجديد مستوى المحافظة لوادي الجديد لزراعى وكيل وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

موعد عيد الأضحى 2023 “العيد الكبير” في مصر .... اعرفها بالأيام

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

الأرصاد: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع.. اعرف حالة الطقس

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يتابع إنشاءات مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة

ترشيحاتنا

القصير : الدولة المصرية تبنت برامج الابتكار والتكنولوجيا في مجال الزراعة

عاجل| مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وزير النقل يتفقد "وادي الملوك" أحدث وأكبر سفن الأسطول التجارى المصرى.. صور

رئيسة المفوضية الأوروبية تصل كييف وسط وابل من الصواريخ الروسية.. سر توقيت الزيارة

خلال توصيلة.. ربة منزل وعاطل ينهيان حياة سائق توك توك بكفر الشيخ|التفاصيل الكاملة

وزير النقل يعلن من الإسكندرية خطة بناء أسطول تجاري مصري متطور |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوصفة الأصلية للكركم والفلفل الأسود لتسليك انسداد الأوردة المليئة بالكوليسترول

لن تصدق.. بريطانية تعثر على حيوان خطير داخل علبة فاصوليا..صورة

خد منها التليفون .. طالبة تعتدي بشكل صادم على معلمها في أمريكا

تسبب الحموضة.. 7 أطعمة لا تأكلها قبل النوم

فيديو

ضجة كبيرة.. فتاة تثير الجدل بعد طردها من مطعم شهير لهذا السبب| فيديوجراف

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ