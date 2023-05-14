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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عاصمة الثقافة المصرية.. سلسلة فعاليات احتفالا بالعمال في الوادي الجديد

الوادي الجديد
الوادي الجديد

شهدت مواقع فرع ثقافة الوادي الجديد، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، خلال اليومين الماضيين، جاءت في سياق احتفالات عيد العمال، والمستمرة على مدار شهر مايو الحالي، حيث تناولت الفعاليات الثقافية عيد العمال من أكثر من جانب لتوضيح أهميته للرواد، ودعمت بفعاليات فنية لمظاهر هذا الاحتفال.

 

بيت ثقافة المعصرة 

 

في بيت ثقافة المعصرة عقدت محاضرة ثقافية بعنوان "العمال ودورهم فى عجلة الإنتاج والتنمية" تحدث بها محمد باشا -معلم أول- موضحا أن العالم يحتفل في الأول من مايو من كل عام بعيد العمال وتبادر كل الدول لتقدير العامل وجهده المبذول لكي تسير عجلة الإنتاج، كما أن الاحتفاء بالعمال يأتي تأكيدا على مكانة العمل والعمال في المجتمع.

 

مكتبة الطفل والشباب 

 

وعقدت مكتبة الطفل والشباب ببغداد محاضرة ثقافية بعنوان "العمل واجب وعبادة" شارك بها القذافي سليم مدير -مدرسة بغداد الإعدادية- الذي أوضح أن للعمل أهمية كبيرة في حياة الأشخاص، فهو رمز النجاح والتقدم في كل المجالات، وهو أساس تقدم المجتمعات ونهضتها كما أنه يعين الإنسان على قضاء احتياجاته.

 

بيت ثقافة الجديدة 

 

بينما نظم بيت ثقافة الجديدة محاضرة بعنوان "عمال مصر والتنمية" وتحدث خلالها علي سيد زوام -كبير معلمين- عن العمال وأنهم عماد الأمم وسبب ازدهار المجتمعات، وأن والحكومة تعمل جاهدة لتوفير احتياجات العمال من مستلزمات العمل، وكذلك تعمل على حفظ حقوق العامل ودعمه وتوفير التدريب والتطوير للعمال.

 

بيت ثقافة الراشدة 

 

وأقام بيت ثقافة الراشدة أيضا محاضرة ثقافية بعنوان "المرأة وبناء المجتمع وبنيته الثقافية" وتحدث خلالها هاني يوسف -وكيل مدرسة الراشدة الاعدادية- عن المرأة وأنها أساس تكوين المجتمع وتطوره وأهم ركائز الأسرة، وهي نصف المجتمع وقد كرم الإسلام المرأة وأوصى بها. 

 

 بيت ثقافة بلاط 

 

بينما أعد بيت ثقافة بلاط ورشة حكي بعنوان "بالعمل ترقى الأمم" وناقشتها هناء حسين أمينة مكتبة بيت ثقافة بلاط موضحة أثر العمل ودوره في تطور ورقي المجتمعات، كما أعد قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة حكي عن عيد العمال وناقشتها نجوى إبراهيم مسئول أنشطة بقصر الطفل، إلى جانب ورشة فنون تشكيلية عن شم النسيم. 

 

قصر ثقافة موط 

 

وعقد قصر ثقافة موط لقاء أدبيا للشعراء أحمد سيد دياب، طارق فراج، عماد فراج، أيمن أنور، محمد حسن، ودار اللقاء عن محافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة لهذا العام والتي استضافت مؤتمر الأدباء الأخير، وعن الحركة الأدبية بها وألقى الشعراء مجموعة من قصائدهم التي دار نقاش حولها وحول عدد من القضايا الأدبية، بجانب عرض فنون تلقائية لفرقة التلقائيين بموط. 

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قصر ثقافة الخارجة 

 

ونفذ قصر ثقافة الخارجة ورشة فنية بالفوم عن عيد العمال، كما نظم بيت ثقافة القصر أمسية شعرية للشعراء أحمد محمد خضر، محمد أنور سنوسي، محمد على أحمد، إياد مصطفى، بسام عادل، اما قصر ثقافة الخارجة فقدم عرضا للفنون شعبية وقدمت الفرقة مجموعة من رقصاتها المتميزة منها "الكف والفرافرة" تدريب محمد عبدالله البرسي. بخلاف عدة فعاليات ثقافية وفنية شهدتها مواقع بيت ثقافة المعصرة، ومكتبة الطفل والشباب بالفرافرة، وبيت ثقافة بولاق، ومكتبة الطفل والشباب بتنيدة، ومكتبة الطفل والشباب بباريس، وبيت ثقافة القصر، وبيت ثقافة ناصر الثورة. 

 

الفعاليات جاءت ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ونظمها فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وجاءت في إطار تكثيف الفعاليات المقدمة بعاصمة الثقافة المصرية لعام 2023.

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