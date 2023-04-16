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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ختام تدريبات ابدأ حلمك لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل بثقافة الوادي الجديد

ثقافة الخارجه
ثقافة الخارجه

اختتمت قصور الثقافة في الوادى الجديد برئاسة الفنان هشام عطوة  تدريبات ابدأ حلمك لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل، والمنفذة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة  ضياء مكاوى ، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

وقدم الكاتب المسرحى سعيد حجاج على مسرح قصر ثقافة موط محاضراته عن الدراما المسرحية وعناصر الدراما المسرحيه التى تتكون من عدة عناصر أولها الفكرة وتعريف الشخصيات المسرحية الدرامية لكل شخصيه.

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وبالتوازى على مسرح سينما هيبس بالخارجة واصل المايسترو حسام حسنى تعريف المتدربين على المقامات الموسيقية، كما تم عقد محاضرة مع محمد الروبي لتعريف الاعضاء على جدوى المشروع والفرق بين التمثيل وفن التمثيل، واستكمل المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع تدريبات التمثيل ومراجعة مربعات ابن عروس بأداء مختلف بمصاحبة الموسيقى.

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