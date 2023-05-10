رابطة الكتاب الأردنيين تحيي الذكرى الخامسة والعشرين للشاعر إلياس جريس

يصادف اليوم الذكرى الخامسة والعشرين لرحيل الشاعر والصحفي الأردني إلياس جريس، الذي تُوفي في مثل هذا اليوم من عام 1998 في الزرقاء.

وُلد إلياس جريس في الخامس عشر من مايو عام 1946، ببلدة الطيبة بمنطقة إربد، وتلقى تعليمه الإبتدائي في عده مدارس تبعاً لتنقل عائلته، واستقرت عائلته في مدينة الزرقاء التي تلقى فيها تعليمه في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وحصل على شهادة التوجيهي في الفرع الأدبي سنة 1964.

عمل إلياس جريس مدرسا في عدة مدراس، وواصل دراسته أثناء عمله، فحصل على شهادة البكالوريوس في الأدب العربي من جامعة بيروت العربية سنة 1980، ثم انتسب إلى الجامعة اليسوعية وحصل منها على شهادة دبلوم الدراسات العليا في الأدب العربي سنة 1982.

عمله الصحفي

عمل بصحيفة «عمّان المساء» التي أشرف على زوايا متنوّعة فيها، منذ عام 1971 حتى 1979، وكتب مقالات في صحيفتي الشعب والدستور اليوميتين، كما عمل أيضًا في مجال التحقيقات في صحيفة الرأي لمدة عشر سنوات (1979 - 1989)، وكان لويس جريس عضواً في رابطة الكتاب الأردنيين، وعضوًا في فرعها بالزرقاء. كما كان عضو مؤسّس في نادي الشبيبة المسيحي عام 1970، كما شغل عضوية هيئته الإدارية. ثم أسّس نادي «دير اللاتين» في الزرقاء، وكان أوّل رئيس له.

قصائد إلياس جريس

كتب إلياس جريس طيلة حياته 25 قصيدة في الوطنيات و الاجتماعيات، ونشرها في الصحف، وفي مجلة أفكار التي تصدرها وزارة الثقافة، إلا أنه لم يُصدر أي كتب خلال حياته، ولهذا كانت كل قصيدة تشد القارئ بما تضمنت من أفكار تؤكد على تمكنه من إيصال فكرته إلى القراء، وكان مثابرًا من أجل رفع لواء الأدب والثقافة، في عالم كان الكل فيه يسعى إلى نهضة الإنسان العربي وأن يكون له الدور الكبير في سبيل تحرير فلسطين.

الذكرى الخامسة والعشرين

وتحيي رابطة الكتاب الأردنيين بالتعاون مع نادي الشبيبة المسيحي ونادي أسرة القلم، الذكرى الخامسة والعشرين لرحيل الشاعر والصحفي إلياس جريس، وذلك مساء غدا الخميس الموافق الحادي عشر من مايو 2023، بمدرج مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي.