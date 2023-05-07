عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الشاعر عبيد عباس: القراءة منطقة هروب من الواقع المظلم والملاذ لنتحمل قسوة العالم وآلامه|حوار

الشاعر عبيد عباس
الشاعر عبيد عباس

ولد الشاعر عبيد عباس  في السادس عشر من أكتوبر عام 1976، بقرية "أبي مناع بحري" التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، وانتقل إلى عاصمة محافظته بعد إتمام دراسته الجامعية وحصوله على ليسانس الآداب والتربية، قسم اللغة الإنجليزية، حيث عمل بالتدريس.

كتب عبيد عباس شعر الفصحى بكافة أشكاله، وكتب المسرح الشعري فأجاده وتفوق فيه، وكتب القصة القصيرة؛ لذلك نحاول من خلال هذا الحوار الاقتراب من تجربته الشعرية. 

 

في البداية ماذا تمثل القراءة في حياتك؟

 

القراءة هي الشيء الوحيد الذي يجعلني أتحمل هذا العالم، حيث ينظر المفكر إلى الأشياء في العالم المليء بالحروب والأحزان.. فالقراءة هي منطقة هروب من الواقع المظلم، والملاذ الذي يجعلنا نتحمل قسوة العالم وآلامه.

 

وفي أي مجالات الأدب تكون قراءتك؟ 

 

أقرأ في كل شيء.. لكن أقرأ أكثر في الفلسفة والرواية


ماذا تمثل لك اللغة العربية، وما ترجو أن تقدمه لها؟ 

 

اللغة العربية لا أستطيع أن أقدم لها شيء سوى أن تكون قادرة على استيعاب التفكير واللحظة الراهنة..  فهي أداه التواصل والتعبير، ولا أقدر أن أقدم لها شيئا سوى أن أمارسها وأكتبها، وأحاول أن أجعلها متحررة من الكهنوت، لتواكب اللحظة. كما أحرص دائمًا ألا تكون اللغة العربية لغة معجمية أو لغة قديمة وثابتة، وإنما لغه متطورة ومعبرة عن الواقع الذي نحيا. 

 

وماذا عن قراءة الشعر؟

 

أنا أقرأ الشعر كما أقرأ الرواية والفلسفة، لا أقرأ الشعر لأني شاعر، أو لتغيير مسار شعري و الإضافة إليه. 

 

وما تأثير ذلك؟ 

 

كل هذه القراءات مرتبطة بطريقه غير مباشرة بتفكيري وكيفية كتابه النص الشعري، وقد استفدت من كل الشعراء الذين قرأت لهم قديما أو في اللحظة الحالية.

نال نوبل للآداب 1913.. محطات في حياة الشاعر البنغالي روبندرونات طاغور

عيد العمال بين التاريخ والتشريع .. حلقة بحثية لقصور الثقافة بالمنوفية

7 ملايين زائر سنويًا.. لماذا يعد برج إيفل رمزًا لمدينة باريس؟

نضج فن القصة خلال عهد الدولة الوسطى الفرعونية.. حكاية الملك خوفو والسحرة

مراحل تطور الأدب المصري عبر التاريخ .. تفاصيل

ندوة قصور الثقافة بالبحيرة تناقش دور العمال في صناعة القرار

عالم مصريات أيده الخديوي إسماعيل..محطات من حياة أوجست مارييت مؤسس المتحف المصري

لم يمسها اللصوص .. تفاصيل مثيرة حول اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

محاضرات بالتل الكبير وأبو صوير ضمن احتفالات ثقافة الإسماعيلية بعيد العمال

تعرف على جدول فعاليات بيت المعمار خلال شهر مايو

تناولت في مقالك الأخير « هشاشة المثقف» الحديث عن الفارق بين المثقف والمتكلم ، فمتي يعلو صوت المثقف على المتكلم؟ 

 

إجابة هذا السؤال متوقفة على مساحة الحرية المتاحة على الأرض لدى المثقف، حيث أن الحرية متعلقة بالحركة، والحركة متعلقة بالمساحة، والمساحة يعطيها السياق، فالمثقف كأي إنسان يتحرك في المساحة الممنوحة له، ويعلو صوته، حين يكون السياق صحي للتعبير. 

 

لاحظت جانب من اهتمامك السينمائي، وقرأت لك رأي أشبه بتقييم  نقاد ذلك الفن .. ما نوعية الأفلام التي تستهويك في السينما العالمية عمومًا والمصرية بصفة خاصة؟


أنا أتابع السينما العالمية، ولا أتابع السينما المصرية بشكل جيد، لكني من محبي سينما الثمانينيات، والأقرب إلى قلبي أفلام "محمد خان وعاطف الطيب وخيري بشارة"، وأرى أنهم قدموا سينما مصرية خالصة غير متأثرة بغيرها. 

 

أخيرا أريد أن أعرف.. ما هى أخر أعمالك الشعرية؟ 

 

العمل القادم موضوع بديوان عنوانه «أقفز من رأسي»، تفعيلة.

 

وما المواضيع التي سوف تتناولها في ديوانك الجديد؟ 

 

هو ترجمة لمشاعري الحالية ونظرتي للعالم، فديواني القادم، متنوع القصائد وهو يعبر عن رؤية الشاعر للعالم في هذا التوقيت.

عبيد عباس الشاعر عبيد عباس اللغة العربية القراءة الأدب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بالسوبر الأفريقي لليد ويتأهل للسوبر جلوب

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

احتقان الجماهير.. الزمالك يحذر والأهلي يطرح حلا والوزارة تدعو لعدم التعصب

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

هتك عرض رجل أعمال وتصويره فيلم إباحي له قبل قتله.. نص التحريات

كانت هتبوظ .. صور خناقة حفل محمد رمضان فى أمريكا

بيان عاجل من موسكو بعد تصريحات أوكرانيا بشأن قتل الروس حول العالم

موضوعات متعلقة

نال نوبل للآداب 1913.. محطات في حياة الشاعر البنغالي روبندرونات طاغور

عيد العمال بين التاريخ والتشريع .. حلقة بحثية لقصور الثقافة بالمنوفية

7 ملايين زائر سنويًا.. لماذا يعد برج إيفل رمزًا لمدينة باريس؟

نضج فن القصة خلال عهد الدولة الوسطى الفرعونية.. حكاية الملك خوفو والسحرة

مراحل تطور الأدب المصري عبر التاريخ .. تفاصيل

ندوة قصور الثقافة بالبحيرة تناقش دور العمال في صناعة القرار

عالم مصريات أيده الخديوي إسماعيل..محطات من حياة أوجست مارييت مؤسس المتحف المصري

لم يمسها اللصوص .. تفاصيل مثيرة حول اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

ترشيحاتنا

طليق ريم زوجة حسن شاكوش: خدت هدومى الشخصية وقت الطلاق ودخلتنى دوامة

منذ 11 يوما..محمد خرج للصيد فمات غريقا واستعانت أسرته بالدجالين والغواصين

الوطنية للصحافة: صرف البدل الثلاثاء المقبل بالمؤسسات القومية

مساعدة روسيا.. مشروع قرار جديد بالكونجرس الأمريكي بشأن أوكرانيا يثير جدلا واسعا

إجراءات جديدة بشأن قانون التصالح ووضع اليد على أراضي الدولة.. تفاصيل

الخارجية: لجنة متابعة إجلاء المصريين من السودان تعمل على مدار الساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة نفعلها تحول العسل لمادة سامة ومسرطنة | اكتشفها

سر إغماءة محمود متولي في السوبر.. هل ابتلع اللاعب لسانه وحقيقة لحاقه بمباراة الترجي

الآلاف في الشوارع.. استمرار الاحتفال بتتويج تشارلز ملكا لـ بريطانيا |بث مباشر

جزء واحد من الجسم تظهر فيه 5 علامات لارتفاع الكوليسترول | اكتشفها

فيديو

فيفي عبده ترقص مع عمرو دياب .. وقُبلة تثير الجدل "فيديوجراف"

عصابة الـ 3 بنات يسرقن صيدليات ومحال تجارية بالمحلة..الأمن يفرّغ الكاميرات.. "فيديوجراف"

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ