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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محاضرات بالتل الكبير وأبو صوير ضمن احتفالات ثقافة الإسماعيلية بعيد العمال

صدى البلد

شهدت عدة مواقع بفرع ثقافة الإسماعيلية سلسلة محاضرات على مدار اليومين الماضيين، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بعيد العمال.

مكتبة أبو صوير 

 

في مكتبة أبوصوير الثقافية عقدت محاضرة عنوان "يد تعمل.. يد تبني" تحدث بها عبدالرحمن فراج عن العمال وقيمتهم في المجتمع، وأن العمال هم الطاقة الحقيقة التي تساعد في نهضة وتقدم الدول، وأن تخصيص يوم للاحتفال بالعمال أقل ما يمكن تقديمه إزاء جهودهم الكبيرة في بناء أوطانهم.

 

بيت ثقافة التل الكبير 

وعقد بيت ثقافة التل الكبير محاضرة عن "أهمية العامل المصري ودوره في المجتمع" ألقتها أميرة الجاويش مديرة البيت، موضحة عددا من الشواهد الدالة على قيمة ومكانة العمل وجهود العامل ودوره في نهضة ورقي المجتمع، بينما قدم بيت ثقافة الشيخ زايد مجلة حائط تناولت تجسيدا لعدة مهن وتوضيحها وذلك بدار سفاري بالإسماعيلية.

 

مكتبة حي السلام 

أما مكتبة حي السلام فشهدت أمس محاضرة بعنوان "العمل عبادة" للشيخ أحمد صلاح بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وتحدث بها عن مفهوم العمل عبادة وعن ارتباط العمل بالعبادة من عدة جوانب كالثواب والأجر وسعي الإنسان للرزق وإيمانه ونيته لتقديم العمل الصالح الذي يعود بالنفع عليه وعلى ذويه ومجتمعه.

الفعاليات نظمها فرع ثقافة الإسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن، ضمن برنامج إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، وتأتي في سياق برامج هيئة قصور الثقافة احتفالا بعيد العمال وإلقاء الضوء على جهودهم في التنمية، وذلك في كثير من مواقعها بالمحافظات.

ثقافة الاسماعيليه الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة عيد العمال بيت ثقافة التل الكبير

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