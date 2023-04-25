أجواء البهجة بفعاليات قصور الثقافة لأبناء حي أهالينا والسيدة

احتفالا بعيد الفطر..

استقبل أطفال حي أهالينا وروضة السيدة زينب، فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، التي تقدمها لمناطق الإسكان الآمن بديل العشوائيات ضمن برنامج احتفالات عيد الفطر المبارك.



احتفالية حي أهالينا



تضمنت احتفالية "العيد فرحة" بحي أهالينا ورش فنية متنوعة؛ لتنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى الأطفال من خلال: ورشة رسم على الوجه تنفيذ وليد عبد العليم، ورسم حر تنفيذ شهدان محسن، بجانب حوار مع الأهالي عن ما تقدمه وزارة الثقافة من خدمات ثقافية وورش فنون تشكيلية واكتشاف المواهب، بالإضافة إلى فقرة المهرج و الأراجوز، وفقرة المسابقات والألعاب الترفيهية، وفعاليات تثقيفية وفنية عن مواجهة التدخين والآثار السلبية.

نظمت الفعاليات بالتعاون مع جهاز حي أهالينا وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بحضور الدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على البرنامج الثقافي لمناطق الإسكان البديل، والمهندس عمرو مجدي رئيس الجهاز ومسؤولي الجهاز.

روضة السيدة زينب

كما شهدت روضة السيدة زينب فعاليات قصور الثقافة وتم خلالها تنفيذ ورش فنية متنوعة لتنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى الأطفال من خلال ورشة رسم على الوجه نفذها هانى ناجح، وورش فنون تشكيلية بعنوان "النظافة تحمى من الأمراض" نفذتها عبير شلتوت، إلى جانب ورشة حلى لعمل حظاظات من الخرز الملون نفذتها منى عبد الوهاب، إلى جانب فقرات ترفيهية لاكتشاف مواهب الأطفال فى اللقاء والغناء، وكذلك فقرات ترفيهية للمهرج و الاراجوز.

وعُقد لقاء أدارته مدير عام ثقافة الطفل، عن كيفية الحفاظ على البيئة، وأهمية النظافة التي تعطي انطباعا جيدًا عن الشكل الخارجي والصورة الخارجية، موضحة أن النظافة تؤثر على صحة الأفراد، وتزيد من اهتمام الآخرين والقدرة على زيادة الثقة بالنفس، ورفع احترام الذات و تحفيزها على العمل، وأن النظافة تسعد الجميع، فنظافة البدن تحافظ على صحة الفرد وسلامة المجتمع، ونظافة المنزل تعطي راحة نفسية و هدوءا و استقرارا، ونظافة المدينة تجعلها وجهة حسنة؛ يقبل عليها الأفراد من كل مكان، فالحفاظ على النظافة يساعدنا في العيش في سلام وأمان.

البرنامج نظمته ثقافة الطفل بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وتضمن على مدار أيام عيد الفطر تنفيذ عدة فعاليات، بمنطقة الخيالة و حي أهالينا وروضة السيدة زينب، احتفالًا بالعيد و استمرارًا لبرنامج قصور الثقافة المقدم لأبناء الإسكان الآمن بديل العشوائيات.