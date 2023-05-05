تعرف على جدول فعاليات بيت المعمار خلال شهر مايو

يقدم بيت المعمار مجموعة من الفعاليات الثقافية المتنوعة خلال شهر مايو الحالي، حيث يبدأها غدا الجمعة الموافق ٥ مايو الساعة ٦م باللقاء رقم ١٣ من سلسلة لقاءات "أرواح في المدينة" للكاتب الصحفي الاعلامي محمود التميمي ضمن مشروعه "القاهرة عنواني" والذي يقام بمركز الإبداع الفني بحرم الأوبرا بالزمالك.

بيت المعمار المصري

وتبدأ يوم السبت ١٣ مايو الساعة ٦م، فعالية الاحتفال بشهر التراث ويوم المتاحف العالمي بالتعاون مع هيئة خبراء التراث ومداخلات لكل من:

أ. د. طارق نازل، أ. د. سهير زكي حواس، المعماري حمدي السطوحي، د. محمد حسن عبد الحافظ، وتدير الندوة د. لمياء محمود... (كما تبث الندوة عبر تطبيق زووم)

أما يوم الأحد ١٤ مايو، الساعة ٦ م، فلقاء بين أجيال من المعماريين من جيل الأساتذة وجيل الوسط والاجيال الجديدة، وحلقة نقاش حول التعليم المعماري في كلية الفنون الجميلة.. ضيف اللقاء هو ا. د. احمد حسني رضوان - استاذ العمارة ووكيل كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ويدير اللقاء المعماري عصام صفي الدين. وهو اللقاء الأول في سلسلة جديدة من حلقات نقاش بيت المعمار المصري تتلاقى من خلالها الأجيال من المدارس المعمارية المصرية المختلفة.

ونستحضر سويا يوم ٢٠ مايو الساعة ٦م، حكايات وذكريات فلسطينية مع ا/سمر دويدار، ونشهد افتتاح معرض صور لتلك الحكايات. ونتشرف بتقديم ا. د. عماد ابو غازي وزير الثقافة الأسبق للحدث، والتعقيب عليه، فيما يستمر المعرض مدة أسبوع.

ويعاود بيت المعمار المصري يوم ٢٧ مايو، الساعة ٦م، إقامة الصالون الثقافي، وتديره ا. د. هبة صفي الدين، ونتشرف باستضافة الأديبة ريم بسيوني لمناقشتها حول القاهرة الفاطمية كما جاءت في روايتها الأخيرة "الحلوانى".





فيما نختتم الشهر باستضافة ورشة عمل التصوير العمراني لطلاب دبلومة التنمية الثقافية بجامعة القاهرة.

فريق بيت المعمار المصري

في انتظار حضوركم الكريم لاثراء الفعاليات الثقافية المتنوعة، و سنوالي نشر إعلانات الفعاليات تباعا.

كل شهر وأصدقاء بيت المعمار المصري بكل خير.