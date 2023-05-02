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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نوستالجيا| من هو عالم المصريات الفرنسي أوجين ريفيلو الذي كتب عن مصر؟

أوجين ريفيلو
أوجين ريفيلو

يوافق اليوم الثاني من شهر مايو ذكرى ميلاد عالم المصريات الفرنسي أوجين ريفيلو، كتب عدة مؤلفات عن الحضارة المصرية القديمة، و نشر مع "هاينريش كارل" و "فرانسوا شاباس" مجلة مراجعة المصريات عام 1880.


وُلد أوجين ريفيلو في بيزنسون، عام 1834، وعمل أمين للآثار المصرية في متحف اللوفر في باريس، وكذلك أستاذًا للغة المصرية في مدرسته، حيث درس بشكل خاص أحدث فروع اللغة المصرية وآدابها، الديموطيقية والقبطية، و كان من بين أوائل من درسوا التاريخ القانوني لمصر القديمة. توفي عام 1913.

تُوفي أوجين ريفيلو في ا

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لسادس عشر من يناير عام 1913، عن عمر ناهز 69 عامًا.

 


مؤلفاته 

 

اعتلال الكروموسومات الديموطيقي الجديد، عام 1878.

اعتلال الكروموسومات الديموطيقي، عام 1880.

روماني سيتنا، عام 1880.

درس اللغة الديموطيقية، عام 1884.

«محاكمة هيرمياس» حسب المصادر الديموطيقية واليونانية، عام 1884.

الالتزامات في القانون المصري مقارنة بقوانين العصور القديمة الأخرى، عام 1887.

أعمال وعقود المتاحف المصرية بولاق واللوفر، عام 1876.

مجمع نيقية حسب النصوص القبطية، عام 1881.

رسائل على العملات المعدنية المصرية، عام 1895.

المزج بين علم القياس والاقتصاد السياسي وتاريخ مصر القديمة، عام 1896.

ملخص القانون المصري، عام 1902.

أوجين ريفيلو الحضارة المصرية القديمة المصريات ملخص القانون المصري العملات المعدنية المصرية بولاق هاينريش كارل فرانسوا شاباس

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