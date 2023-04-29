أفلام وثائقية بدور سينما الشعب احتفالًا بذكرى تحرير سيناء

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأفلام الوثائقية احتفالًا بعيد تحرير سيناء، بالعديد من المواقع الثقافية التي تشهد عروض سينما الشعب بالقاهرة والمحافظات.

في سينما الشعب بقصر ثقافة السينما عرض فيلم «حكاية علم»، وعرضت سينما الشعب بقصر ثقافة دمنهور فيلمي «حكاية علم»، و«حماية وطن»، بينما عرضت سينما الشعب بقصر ثقافة الزقازيق فيلم «عقيدة مصري»، كما عرضت سينما الشعب بالمركز الثقافي بطنطا فيلم «حكاية علم».

حكاية علم

تدور قصة فيلم “حكاية علم” حول مشاهد لأهم معالم مصر الحضارية ومشاهد من الحياة اليومية والتي يرتفع أعلاها علم مصر ليوضح أن العلم ليس قطعة قماش ملونة، بل منهج عمل وأسلوب حياة ورمز للأصالة والقوة والتاريخ والإحساس بالفخر.

عقيدة مصري

ويسلط فيلم "عقيدة مصري" الضوء على عقيدة وشموخ المصريين أمام هجوم العدو، والإرادة والعزيمة القوية لتحرير سيناء، وتداعيات حرب الأيام الستة وتحقيق خسائر فادحة للعدو باستخدام أسلحة جديدة ووضع خطة استراتيجية لتحرير سيناء.

حماية وطن

بينما في فيلم "حماية وطن" تعرض محاكاة حقيقية لضبط عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة للتهريب والاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة حيث يقدم مشاهد من بسالة وذكاء الشرطة المصرية في حمايه الوطن ومقدراته.

نضال وطني

ومن جانبه أكد المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة، أن الهيئة تقدم الأفلام الوثائقية قبل الفيلم السينمائي، ضمن برنامج الاحتفال بعيد تحرير سيناء، احتفاءًا بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، التي نعتز ونفخر بها جميعا، سعيًا لتعزيز القيم الإيجابية والاعتزاز بكفاح أبناء الوطن وإلقاء الضوء على تاريخ مجيد من النضال الوطني، كما تهدف الهيئة إلى توعية المواطنين بالبطولات والتضحيات التي تقدمها الدولة من أجل الوصول لأمنهم وأمانهم.

يشار إلى أن الأفلام التي يعرضها المشروع من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة وإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة وإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية.

عروض سينما الشعب

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