رائد المسرح العربي.. محطات ملهمة بحياة زكي طليمات في ذكرى ميلاده

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان زكي طليمات، واحداً من رواد المسرح العربى، ومؤسس معهد الفنون المسرحية بمصر،

وصاحب الدور المهم في تأسيس الحركة المسرحية في عدة دول عربية، الفنان الذي عشق المسرح وارتبط به حتى أواخر أيامه.

ولد زكي طليمات في التاسع والعشرين من أبريل عام 1894، بحي عابدين في القاهرة، حصل على البكالوريا من الخديوية الثانوية، والتحق بمعهد التربية ثم أوفد في بعثة إلى باريس لدراسة فن التمثيل، وعاد حاملًا دبلومًا في الإلقاء والأداء، وشهادة في الإخراج، وشهادة المناظر المسرحية وحرفية المسرح.



إسهامته المسرحية

عمل زكي طليمات مراقبًا للمسرح المدرسي من 1937 إلى 1952، ثم مديرًا للمسرح القومي من 1942 إلى 1952، ثم مؤسسًا وعميدًا لمعهد التمثيل، وأيضًا عمل مديرًا عامًا للمسرح المصري الحديث.

كما عمل “طليمات” مشرفًا فنيًا على “فرقة البلدية”، في تونس من 1954 إلى 1957، ثم مشرفًا فنيًا على المسرح العربي في الكويت، وكان عضوًا بلجنة المسرح بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

زكي طليمات



نشاطه الفني والأدبي

شارك زكي طليمات في مؤتمر المسارح الدولية بباريس (1931، 1937)، كما ساعد في الإخراج في المجال السينمائي، والمسرحي وتميز إخراجه للمسرحيات بالدراسة العميقة، والتناسق بين الملابس والمناظر والحركة المسرحية، وتوزيع الإضاءة.



خلال مسيرته الفنية، أنتج عددًا من الأعمال المسرحية مثل: «أهل الكهف، صقر قريش، الكنز، أدم وحواء، أوبريت موال من مصر»، وكتب أعمالًا عن المسرح بمثابة المراجع، مثل: « فن التمثيل العربي، ذكريات ووجوه، هذا الفن الوافد العجيب».



وكتب في جرائد ومجلات عديدة مثل: «الهلال، المقتطف، الفكر العربي، الرسالة، العربي»، وكتب مقدمات فنية لعدة مؤلفات ومسرحيات، كما شارك في بالأداء التمثيلي في عدة أفلام سينمائية، منها: « بهية، يوم من عمري، نصف عذراء، الناصر صلاح الدين».



الجوائز

زكي طليمات

حاز زكي طليمات، "نيشان الافتخار من درجة كوماندور"، من الحكومة التونسية، عام 1950 و "جائزة الدولة التشجيعية في الفنون"، من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، عام 1961، و"جائزة الدولة التقديرية في الفنون"، من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، عام 1975.

زكي طليمات وروز اليوسف

ومن الجدير بالذكر، أن زكي طليمات تزوج من السيدة روز اليوسف، أحد أبرز الأسماء الصحفية والسياسة، في النصف الأول من القرن العشرين، وله منها ابنة واحده اسمها آمال.

توفي زكي طليمات في الثاني والعشرين من ديسمبر عام 1982، عن عمر ناهز 88 عامًا.