وزيرة الثقافة تشهد أوبريت «أفراح العريش وسيناء» احتفالا بعيد تحرير سيناء.. صور

الكيلاني: قصر ثقافة العريش يُمثل منارة إشعاع ثقافي وفني لخدمة أبناء وأهالي المدينة

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فعاليات الأوبريت الاستعراضي الغنائي "أفراح العريش وسيناء"، الذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس الأربعاء، بقصر ثقافة العريش، احتفالا بعيد تحرير سيناء، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة.

وزيرة الثقافة

أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عن سعادتها بالحضور الجماهيري الكبير من أهالي شمال سيناء، باحتفالية قصر ثقافة العريش، وحالة البهجة التي ارتسمت على أبنائنا وهم يستمتعون بفقرات الحفل المتنوعة، وهو مايعكس حراك التنمية الذي تشهدة المدينة، وأشارت أن قصر ثقافة العريش يُمثل منارة إشعاع ثقافي وفني لخدمة أبناء وأهالي المدينة والهادفة الى محاربة التطرف الفكري بالفن والثقافة، والحفاظ على مفردات الهوية، وما يجسده من تأصيل لقوة مصر الناعمة في نشر قيم الانتماء والوطنية والتسامح وهوية الشخصية المصرية، كما يعكس اهتمام الوزارة بتنفيذ توجهات الدولة المصرية إزاء تحقيق العدالة الثقافية فى جميع ربوع مصر، كما تقدمت بالشكر والتقدير للسيد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على دعمه الجاد لمنظومة العمل الثقافي بالمحافظة، واستثمار القوى الناعمة في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة في شمال سيناء.

رئيس هيئة قصور الثقافة

ومن جانبه أوضح المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الاحتفال بعيد تحرير سيناء، يُمثل مناسبة عظيمة نعتز بها جميعً، فلا توجد أغلى من الأرض لدينا كمصريين، مضيفًا أن الهيئة أعدت برنامجًا ثقافيًا وفنيًا حافلًا يليق بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، وبأهالي وأبناء سيناء الكرام، حيث الحرص أن يشمل البرنامج ألوان الفنون المصرية المُعبرة عن ثراء المعمور المصري بامتداد أقاليمه ومحافظاته، جاءت لترسم لوحة فنية على أرض الفيروز، هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، لنعبر جميعاً عن أفراحنا بها وبذكرى عودتها الخالدة وبعودة الأمن والأمان بأرضها لاستكمال سبل تنميتها، مشيرًا إلى أن التنمية الثقافية بسيناء والوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبنائها تُمثل رأس أولويات العمل الثقافي، وذلك في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عبر البرامج والمشروعات التي تقدمها الهيئة ومنها المبادرة الرئاسية "أهل مصر"، والقوافل الثقافية، والمسرح المتنقل، وفعاليات مبادرة "حياة كريمة"، وغيرها من الفعاليات المُقدمة للمرأة السيناوية دعمًا لتمكينها، والحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية وقدم "عطوة" تهنئته لأبناء سيناء في عيدهم الق

ومي، وقدم شكره لوزيرة الثقافة لدعمها ورعايتها فعاليات وأنشطة الهيئة، وللزملاء القائمين على إعداد وتنفيذ الفعالية كل في موقعه، وللفنانين والمبدعين كافة المشاركين بها.

الحفل الفني

قدم الحفل الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية مهنئا الحضور بمناسبة عيد تحرير سيناء، موضحا أن الأوبريت يجسد أنماطًا متنوعة لفرق الفنون الشعبية المصرية، حيث يقدم فنون الدلتا وخط القنال والصعيد والبدو الشرقي والغربي وفن الجنوب فنون النوبة، والفن البحري والشرقي، وشارك به سبعة فرق للفنون الشعبية تابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وهم: العريش، الشرقية، أسوان، بورسعيد، مطروح، سوهاج، الحرية "الإسكندرية".

الأوبريت كلمات وموسيقى محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد هاشم، تصميم الاستعراضات مدربي الفرق المشاركة بالاشتراك مع الكابتن محمد القذافي، وإخراج الفنان هشام عطوة.

جاءت الفعاليات بحضور الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، أشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشيوخ وعواقل وأبناء سيناء.

وتضمنت الفعاليات عددا من المعارض الفنية بقصر ثقافة العريش، وهي معرض ورش صنايعية مصر، ويحتوي على منتجات ومشغولات فنية من الجلد الطبيعي ولوحات فنية عن الفن الشعبي والأفريقي والبدوي، بجانب منتجات ورش كليم، خرز وإكسسوارات، لوحات من الألمنيوم، إضافة إلى معرض فنون تشكيلية بعنوان "سيناء عروسة بدوية" لفناني شمال سيناء ومجموعة من شباب الفنانين، ومعرض كتب إصدارات الهيئة، ومعرض فني آخر للمنتجات المتميزة المعبرة عن التراث السيناوي نتاج ورش نوادي المرأة وقصر ثقافة العريش.

قصر تقافة العريش

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