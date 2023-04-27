عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الكيلاني: قصر ثقافة العريش يُمثل منارة إشعاع ثقافي وفني لخدمة أبناء وأهالي المدينة

وزيرة الثقافة تشهد أوبريت «أفراح العريش وسيناء» احتفالا بعيد تحرير سيناء.. صور

قصر تقافة العريش
قصر تقافة العريش

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فعاليات الأوبريت الاستعراضي الغنائي "أفراح العريش وسيناء"، الذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس الأربعاء، بقصر ثقافة العريش، احتفالا بعيد تحرير سيناء، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة.

وزيرة الثقافة 

 

أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عن سعادتها بالحضور الجماهيري الكبير من أهالي شمال سيناء، باحتفالية قصر ثقافة العريش، وحالة البهجة التي ارتسمت على أبنائنا وهم يستمتعون بفقرات الحفل المتنوعة، وهو مايعكس حراك التنمية الذي تشهدة المدينة، وأشارت أن قصر  ثقافة العريش يُمثل منارة إشعاع ثقافي وفني لخدمة أبناء وأهالي المدينة والهادفة الى محاربة التطرف الفكري بالفن والثقافة، والحفاظ على مفردات الهوية، وما يجسده من تأصيل لقوة مصر الناعمة في نشر قيم الانتماء والوطنية والتسامح وهوية الشخصية المصرية، كما يعكس اهتمام الوزارة  بتنفيذ توجهات الدولة المصرية إزاء تحقيق العدالة الثقافية فى جميع ربوع مصر، كما تقدمت بالشكر والتقدير للسيد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على دعمه الجاد لمنظومة العمل الثقافي بالمحافظة، واستثمار القوى الناعمة في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة في شمال سيناء.

 

رئيس هيئة قصور الثقافة

ومن جانبه أوضح المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الاحتفال بعيد تحرير سيناء، يُمثل مناسبة عظيمة نعتز بها جميعً، فلا توجد أغلى من الأرض لدينا كمصريين، مضيفًا أن الهيئة أعدت برنامجًا ثقافيًا وفنيًا حافلًا يليق بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، وبأهالي وأبناء سيناء الكرام، حيث الحرص أن يشمل البرنامج ألوان الفنون المصرية المُعبرة عن ثراء المعمور المصري بامتداد أقاليمه ومحافظاته، جاءت لترسم لوحة فنية على أرض الفيروز، هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، لنعبر جميعاً عن أفراحنا بها وبذكرى عودتها الخالدة وبعودة الأمن والأمان بأرضها لاستكمال سبل تنميتها، مشيرًا إلى أن التنمية الثقافية بسيناء والوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبنائها تُمثل رأس أولويات العمل الثقافي، وذلك في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عبر البرامج والمشروعات التي تقدمها الهيئة ومنها المبادرة الرئاسية "أهل مصر"، والقوافل الثقافية، والمسرح المتنقل، وفعاليات مبادرة "حياة كريمة"، وغيرها من الفعاليات المُقدمة للمرأة السيناوية دعمًا لتمكينها، والحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية وقدم "عطوة" تهنئته لأبناء سيناء في عيدهم الق

txt

بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية.. تعرف على مفهومها وأهميتها

txt

26 أبريل.. اليوم الدولي لإحياء ذكرى كارثة تشيرنوبل

txt

قيم العيد ومظاهر الاحتفال ضمن برنامج متنوع بثقافة الجيزة

txt

أجواء البهجة بفعاليات قصور الثقافة لأبناء حي أهالينا والسيدة

txt

في ذكرى رحيلها الثالثة.. أبرز أعمال الروائية العراقية ناصرة السعدون

txt

تفاعل كبير لأبناء السويس مع عروض قصور الثقافة احتفالا بعيد الفطر

txt

تلسكوب هابل.. إنجازات واكتشافات غير مسبوقة للفضاء الواسع

txt

24 أبريل 1970.. جمهورية الصين الشعبية تطلق أول أقمارها الصناعية

txt

في ذكرى ميلاده| محطات مختلفة من حياة الأديب السويسري كارل شبيتلر

txt

في ذكرى رحيله.. تعرف على أشهر الأعمال الأدبية للكاتب الإنجليزي دانييل ديفو

ومي، وقدم شكره لوزيرة الثقافة لدعمها ورعايتها فعاليات وأنشطة الهيئة، وللزملاء القائمين على إعداد وتنفيذ الفعالية كل في موقعه، وللفنانين والمبدعين كافة المشاركين بها.

 

الحفل الفني 

قدم الحفل الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية مهنئا الحضور بمناسبة عيد تحرير سيناء، موضحا أن الأوبريت يجسد أنماطًا متنوعة لفرق الفنون الشعبية المصرية، حيث يقدم فنون الدلتا وخط القنال والصعيد والبدو الشرقي والغربي وفن الجنوب فنون النوبة، والفن البحري والشرقي، وشارك به سبعة فرق للفنون الشعبية تابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، وهم: العريش، الشرقية، أسوان، بورسعيد، مطروح، سوهاج، الحرية "الإسكندرية".

الأوبريت كلمات وموسيقى محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد هاشم، تصميم الاستعراضات مدربي الفرق المشاركة بالاشتراك مع الكابتن محمد القذافي، وإخراج الفنان هشام عطوة.

جاءت الفعاليات بحضور الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، أشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشيوخ وعواقل وأبناء سيناء.

وتضمنت الفعاليات عددا من المعارض الفنية بقصر ثقافة العريش، وهي معرض ورش صنايعية مصر، ويحتوي على منتجات ومشغولات فنية من الجلد الطبيعي ولوحات فنية عن الفن الشعبي والأفريقي والبدوي، بجانب منتجات ورش كليم، خرز وإكسسوارات، لوحات من الألمنيوم، إضافة إلى معرض فنون تشكيلية بعنوان "سيناء عروسة بدوية" لفناني شمال سيناء ومجموعة من شباب الفنانين، ومعرض كتب إصدارات الهيئة، ومعرض فني آخر للمنتجات المتميزة المعبرة عن التراث السيناوي نتاج ورش نوادي المرأة وقصر ثقافة العريش.

قصر تقافة العريش

IMG-20230426-WA0050
IMG-20230426-WA0050
IMG-20230426-WA0047
IMG-20230426-WA0047
IMG-20230426-WA0046
IMG-20230426-WA0046
IMG-20230426-WA0045
IMG-20230426-WA0045
IMG-20230426-WA0052
IMG-20230426-WA0052
IMG-20230426-WA0051
IMG-20230426-WA0051
IMG-20230426-WA0054
IMG-20230426-WA0054
IMG-20230426-WA0057(1)
IMG-20230426-WA0057(1)
IMG-20230426-WA0064
IMG-20230426-WA0064
IMG-20230426-WA0043
IMG-20230426-WA0043
IMG-20230426-WA0057
IMG-20230426-WA0057
الثقافة قصر ثقافة العريش عيد تحرير سيناء الفنون الشعبية المصرية التراث السيناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم .. تفاصيل جديدة

رسالة نارية من خالد الغندور بشأن انسحاب الزمالك من مباراة السوبر

بدأ العد التنازلي.. موعد إجازة عيد الأضحي 2023

ضربة موجعة للسوق الموازي للدولار .. ومطالبات للحفاظ على استقرار العملة الأجنبية

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

نحن على حق | أول تعليق من اتحاد الكرة بشأن أزمة كهربا

15 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت والأحد

عاجل.. مصر تشعر بـ زلزال عنيف ضرب اليونان بقوة 5.5 ريختر

ترشيحاتنا

موعد امتحانات نهاية العام بكليات جامعة الأزهر وأهم التعليمات للطلاب

رياح الخماسين| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

أذكار النوم .. هكذا كان يحصن النبي نفسه يوميا

فيريرا يقرر اعتزال التدريب رسميًا بعد رحيله عن الزمالك

كندا تعتزم إرسال نحو 200 جندي لدعم عمليات الإجلاء من السودان

رونالدو يصبح فوتوجرافر..الدون يلتقط الصور لزملائه في نادي النصر السعودي.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رونالدو يصبح فوتوجرافر..الدون يلتقط الصور لزملائه في نادي النصر السعودي.. صور

خطوة جديدة تجعل أمام عاشور على أعتاب النادي الاهلي.. ووالده يتحدث.. تفاصيل

ممنوع في هذا العمر .. مخاطر السيريلاك علي الاطفال

لأول مرة..الموسيقات العسكرية تشارك أهالي شمال سيناء احتفالاتهم بذكرى تحرير أرض الفيروز

فيديو

نسليهان أتاغول تثير الجدل بعد خيانة زوجها قادير دوغلو | فيديوجراف

دوري أبطال إفريقيا.. 4 عقبات تواجه الأهلي قبل مباراة الرجاء المغربي «فيديوجراف»

توم هانكس وزوجته في القاهرة.. تفاصيل| فيديو جراف

اتنصب عليه في البحرين .. قصة هاني شاكر كاملة | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ