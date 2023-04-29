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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في مثل هذا اليوم.. جامعة أكسفورد تفتح أبوابها للفتيات للمرة الأولى|نوستالجيا

جامعة أكسفورد
جامعة أكسفورد

يوجد بالمملكة المتحدة العديد من الجامعات العريقة، والتي يرجع تاريخ بعضها إلى مايقارب الألف عام، و تعدّ جامعة أكسفورد أقدم جامعات بريطانيا، والدول الناطقة بالإنجليزية.

 

وشهد يوم التاسع والعشرين من أبريل لعام 1885، السماح جامعة أكسفورد للفتيات، بالالتحاق للدراسة بها لأول مرة.

 

تقع الجامعة في مدينة أكسفورد في إنجلترا، وبالرغم من عدم معرفة التاريخ الدقيق لإنشاء الجامعة، فإن أصولها ترجع، على أقل تقدير، إلى القرن الحادي عشر، وكانت اللغة اللاتينية هي اللغة المعتمدة على المستوى الأكاديمي، في إنجلترا أثناء العصور الوسطى، بينما كانت الإنجليزية لغة عامة الناس.

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تصنيف متقدم 

 

 جامعة أكسفورد هي أحد جامعات الأبحاث البريطانية في مجموعة “رسل”،التي تمثل جامعات النخبة البريطانية، وفي مجموعة “كومبرا”، وهي شبكة من الجامعات الأوروبية المتقدمة، وفي رابطة جامعات الأبحاث الأوروبية ، كما أنها عضو أساسي في منظمة اليوربيوم. 

احتلت الجامعة حديثًا المركز الأول في تصنيفين  للجامعات البريطانية، قامت بهما صحيفتي الجارديان و التايمز، وقد تصدرت أكسفورد هذا التصنيف الأخير لأربع سنوات متتالية.

 

كليات ومتاحف جامعة أكسفورد 

 

وتضم جامعة أكسفورد 44 كلية متنوعة التخصصات، حيث يوجد 38 كلية مستقلة ذات إدارة ذاتية، فيما منحها نظام العمل الجماعي النجاح، حيث تتيح للأشخاص الاجتماع معًا في مؤسسة كبيرة، وكذلك تخصصات أصغر؛ من أجل العمل و تبادل الأفكار. 

 

والجامعة معروفة بمرافقها الكثيرة مثل: المكتبة، توفير تكنولوجيا المعلومات، السكن والرعاية والدعم، الرياضة والأحداث الاجتماعية،  هناك عدد قليل من الطلاب  في كل كلية وذلك لمنح الاهتمام الكافي للتعريف والتطوير الأكاديمي ورفاهية الأفراد. 

ولكل كلية لها مديرها الخاص، ومجموعة من التابعين، وهناك أيضاً 6 قاعات خاصة دائمة والتي أنشأت من مختلف الطوائف المسيحية وما زالت تحتفظ بطابعها الديني.

 

كما توفر متاحف ومجموعات أكسفورد المشهورة في العالم؛ مصادر لكل العلماء حول العالم، و يزورها أكثر من مليون شخص  سنويًا.

جامعة أكسفورد جامعات بريطانيا اللغة اللاتينية الجارديان التايمز متاحف ومجموعات أكسفورد

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