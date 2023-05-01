بين التقويم الشمسي والميلادي.. تعرف على أصل تسمية أشهر السنة

نادى الراهب الروماني "ديونيسيوس أكسيجونوس" في منتصف القرن السادس، بأن يكون ميلاد المسيح هو بداية التقويم بدلًا من استخدام التقويم الروماني ونجح في ذلك، فبدأت الطائفة المسيحية منذ عام 532 ميلادية، بإعتماد التقويم الميلادي المعروف بالتقويم "الجريجوري" أو الغربي .

نشأة الأشهر الميلادية

بدأت نشأة الأشهر الميلادية تاريخياً منذ العصر الروماني، ومن قبل كانت الأشهر الميلادية تُعرف بنظام التقويم الشمسي، وفي قديم الزمان كانت الأشهر الميلادية تتكون من عشرة أشهر، لكن تم إضافة شهرين للعام، وهما شهر يناير وفبراير، فأصبحت السنة 365 يومًا، ويمثل هذا التقويم دورة الأرض حول الشمس.

سبب التسمية الأشهر الميلادية

يناير

هو الشهر الأول في تقويم السنة الميلادية أو التقويم الجريجوري، والذي ينهي سنة ويبدأ سنة جديدة. وقد سَمِيٌّ نسبة إلى «يانوس» أو «إيانوس»، وهذه الأسماء تدل على آلهة العبور والبدايات الجديدة عند الرومان، كما تعني إيانوس البوابة المقوسة والتي ترتبط بالحارس، وتنسب إلى حارس السماء عند الرومان، ويعرف بتمثال ذو وجهين، وجه على الجبهة وآخر على ظهر رأسه، فيه إشارة للبداية والنهاية.

ويتم الاحتفال في العديد من الثقافات والتقويمات باليوم الأول من “كانون الثاني” برأس السنة الميلادية، وهو شهر شتوي في النصف الشمالي من الأرض، وشهر صيفي في النصف الجنوبي منها.

فبراير



هو الشهر الثاني من أشهر السنة الميلادية، وقد تم ضمه إلى التقويم الميلادي حوالي عام 700 ق.م ، بحيث كان قبل ذلك الشهر الأخير في السنة، إلا أنهم قاموا بتغييره ووضعه في بداية السنة مع شهر يناير، و سَمِيٌّ بهذا الاسم نسبة إلى«فيبرووس»، وجاء في الوقت من السنة الذي تنظم فيه الإمبراطورية الرومانية حفلات التنقية والتطهير.

مارس



هو الشهر الثالث في التقويم الميلادي، وقد كان الشهر الأول في السنة لدى الرومان قديمًا، ويمثل شهر مارس نهاية الشتاء وبداية الربيع، وقد سَمِيٌّ نسبة إلى إله الحرب والزراعة «آريس» في التاريخ الروماني.

أبريل



هو الشهر الرابع في التقويم الميلادي الحديث، وسبب تسميتة غير مؤكد، فقد يكون نسبة إلى الكلمة اللاتينية «ابرير» التي تعني التفتح، حيث تكون هذه الفترة من السنة هي وقت تفتح الأزهار والأعمال، أو قد يكون نسبة إلى «أفروديت» إله الحب اليوناني. وهو شهر ربيعي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وخريفي في النصف الجنوبي منها.

مايو



هو الشهر الخامس من أشهر السنة الميلادية في التقويم الميلادي الحديث، ويعود سبب تسميته إلى «مايوس» نسبة للإلهة «مايستا» وهي ترمز للشرف والمهابة لدى الرومان، وترمز للنضج والخصب والتبجيل عند البعض. ويعد من الأشهر الربيعية في النصف الشمالي من الأرض، والخريفية في النصف الجنوبي منها.

يونيو



ينسب لإحدى الآلهة الرومانية الكبيرة، وهي زوجة كوكب المشتري كما اعتقد الرومان قديمًا، وترمز إلى آلهة الزواج.

ويمتاز بأكبر قدر من ساعات النهار في نصف الكرة الشمالي وأقصر عدد من ساعات النهار في نصف الكرة الجنوبي.

يوليو



يأتي شهر يوليو في الترتيب السابع من أشهر السنة الميلادية. وتم تغيير اسمه تكريمًا للزعيم الروماني «يوليوس قيصر» عام 44 ق.م ، والذي قام بإصلاح التقويم الميلادي، لذا تم تكريمه بإطلاق اسم يوليو على الشهر السابع من السنة الميلادية ومن قبل كان إسمه «كوينتيليس» ومعناه الشهر الخامس في التقويم الأول حيث ينطق الرقم خمسة ب«كوينك». وهو أحد شهور فصل الصيف في النصف الشمالي من الأرض، وشهر شتوي في النصف الجنوبي منها.

أغسطس



هو الشهر الثامن بين أشهر السنة الميلادية في التقويم الميلادي الحديث، وكان يسَمِيٌّ «سيكستيليس» نسبة إلى ترتيبه السادس قديماً، ثم تغير وتم تسميته على اسم أول إمبراطور روماني «أغسطس قيصر»، والذي كان يعتبره الرومان أب الوطن وكان بمثابة رب الأسرة لكل الرومانيين. وهو شهر صيفي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وشهر شتوي في النصف الجنوبي منها.

سبتمبر



هو الشهر التاسع بين أشهر السنة الميلادية في التقويم الميلادي الحديث، ويعود أصل التسمية إلى كلمة «سبتم» اللاتينية، والتي تعني السابع بحيث كان سبتمبر هو الشهر السابع في التقويم الروماني القديم. وهو شهر خريفي في النصف الشمالي من الأرض، وربيعي في النصف الجنوبي منها.

أكتوبر



هو الشهر العاشر في تقويم السنة الميلادية، وقد سَمِيٌّ تبعًا للكلمة اللاتينية «أوكتو»، والتي تعني ثمانية، حيث أنه كان الشهر الثامن في التقويم الميلادي القديم. وهو الشهر الثاني من فصل الخريف في النصف الشمالي من الأرض ويعد فصل التحضير للشتاء، والفصل الثاني للربيع في النصف الجنوبي من الأرض.

نوفمبر



سَمِيٌّ شهر نوفمبر بهذا الاسم نسبة إلى الرقم تسعة «نوفم» باللاتينية وتعني التاسع، حيث كان ترتيبه القديم الشهر التاسع في التقويم الروماني، وهو الشهر الحادي عشر في التقويم الميلادي الحديث. وهو الشهر الأخير من الخريف في النصف الشمالي من الأرض، وفصل الربيع الأخير في النصف الجنوبي منها.

ديسمبر



سَمِيٌّ بهذا الاسم نسبة للرقم عشرة، وكان ذلك ترتيبه القديم في التقويم الروماني حيث كان نهاية السنة «ديسم»، وبعد إضافة يناير وفبراير، انتقلت هذه الأشهر إلى ترتيب لاحق من أشهر السنة ولكن لم تتغير أسمائها. وهو شهر الشتاء الأول في النصف الشمالي من الأرض، وهو أول شهور فصل الصيف الأول في النصف الجنوبي منها.