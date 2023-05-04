عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لقاء فكري ثقافي| مفكرون عالميون في ضيافة الإيسيسكو

رئيس قطاع الثقافة
رئيس قطاع الثقافة والاتصال بالإيسيسكو

 شهد مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الخميس (4 مايو 2023)، إطلاق الموسم الثاني من برنامج «مفكرون عالميون في ضيافة الإيسيسكو»، عبر لقاء فكري كبير نظمه مختبر الإيسيسكو الدولي للفكر والآداب والتراث والفنون، وكرسي الإيسيسكو في الجامعة الأورومتوسطية بفاس -المملكة المغربية، وشهد عصفا فكريا حول العلاقة بين الثقافة وتنمية المجتمعات، وتأثير التطورات التكنولوجية على هذه العلاقة.  

 

وشهد اللقاء الفكري، الذي حضره الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، تقديم السيدة يوما فال، وزيرة مستشارة لرئيس جمهورية السنغال والمسؤولة عن الثقافة، محاضرة حول دور الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات، وجهود الدول الإفريقية في هذا المجال.

 

فيما تناولت الدكتورة كارولين موريكو، أستاذة علم الاجتماع بجامعة باريس الأولى -بانثيون السوربون، في المحاضرة الثانية أهمية إدماج الذكاء الاصطناعي في المجال الثقافي للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمستقبل الأجيال.

 

الدكتور محمد زين العابدين 

 

وفي مداخلته قبل المحاضرتين أكد الدكتور محمد زين العابدين، رئيس قطاع الثقافة والاتصال بالإيسيسكو، أن المنظمة تسعى في سياق التحولات التي يشهدها العالم حاليا إلى الارتقاء بالثقافة، لمواكبة هذا التحول إبداعيا وعلميا وبحثيا، مستعرضا أبرز برامج وأنشطة الإيسيسكو في المجال الثقافي، وفي مقدمتها بوابة الإيسيسكو المبدعة، وطرق الإيسيسكو نحو المستقبل، وشبكة كراسي الإيسيسكو الدولية للفكر والتراث والآداب والفنون.

أقدم الحرف في التاريخ.. تعرف على صناعة وأنواع الصلصال داخل مصر

متعدد المواهب.. ذكرى رحيل ليوناردو دافنشي أشهر رسامي العالم |نوستالجيا

من نخن إلى الإسكندرية.. تعرف على أشهر عواصم مصر عبر تاريخها| من العصر الفرعوني حتى الروماني.. صور

تقام على مدار الشهر.. برامج متنوعة لـ قصور الثقافة بالمحافظات احتفالا بعمال مصر

نوستالجيا| من هو عالم المصريات الفرنسي أوجين ريفيلو الذي كتب عن مصر؟

قصور الثقافة تشارك باحتفالية يوم اليتيم بالتعاون مع جامعة القاهرة

بين التقويم الشمسي والميلادي.. تعرف على أصل تسمية أشهر السنة

بطليموس والإسكندرية.. إنجازات إغريقية مصرية في العصر البطلمي

أنهى حياته بالسم والرصاص.. تعرف على وصية هتلر الأخيرة

وصيته وأبرز ما قيل عنه.. ذكرى وفاة الشاعر السوري نزار قباني

مناقشة القضايا الفكرية 

 

وخلال تقديمه للمتحدثتين أبرز الدكتور عبد الرحمن طنكول، عميد كلية الآداب بالجامعة الأورومتوسطية بفاس، أهم ملامح السيرة الذاتية لكل منهما، وإنجازاتهما العلمية، منوها بحرص منظمة الإيسيسكو على عقد مثل هذه اللقاءات الفكرية، التي تناقش القضايا الكبرى، وتستشرف المستقبل.  

 

وركزت محاضرة السيدة يوما فال على محورية دور الثقافة للمساهمة في تنمية المجتمعات، باعتبارها جزء من العلوم الإنسانية التي تضم وتجمع بين إبداعات أفراد المجتمع، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التنوع لتثمين الثقافة والابتكارات الفنية والإبداعية، وإشراك الشباب.

 

السيدة يوما فال

وأشارت إلى أن معظم دول القارة الإفريقية تعمل على ترسيخ قيم التنوع الثقافي والهوية والعيش المشترك، لما لذلك من دور في تجاوز الخلافات ونبذ العنف والتعصب، وأنه بفضل الإصلاح الثقافي، تستطيع الدول أن تنتج رأسمال بشري قوي، وتتغلب على العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية. 

 

تطور الذكاء الاصطناعي 

 

ومن جانبها فصلت الدكتورة كارولين موريكو، في محاضرتها، المجالات المستحدثة للعلوم الاجتماعية في علاقتها بالثورة التكنولوجية، مؤكدة أنه لا يمكن للآلات أن تكون بديلا للإنسان، وأن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يدفعنا لإعادة التفكير في مفاهيم الإبداع ثقافيا واجتماعيا.

 

وتحدثت عن مجموعة من الأعمال والكتب والمؤلفات التي أنتجتها في هذا المجال، وتطرقت فيها إلى مفهوم الإنسان الآلي، وتطور غزو الفضاء، والعلوم والمهارات المصاحبة لعلم اجتماع الآلات.
وعقب المحاضرتين تم فتح باب النقاش، الذي شارك فيه نخبة من الأكاديميين والباحثين في المجال الثقافي. 

الدكتورة كارولين موريكو

وفي ختام اللقاء أهدى المدير العام للإيسيسكو درعا تذكاريا إلى كل من السيدة يوما فال، والدكتورة كارولين موريكو، تقديرا لجهودهما وإسهاماتهما في المجال الثقافي.

الإيسيسكو الجامعة الأورومتوسطية اللقاء الفكري الجامعة الأورومتوسطية بفاس الدكتورة كارولين موريكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

الكلب بدون قيد أوطوق.. كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل عقر الكلب لفتاة من راسها

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الدولة يبحث التعاون المشترك مع البنك الدولي.. تفاصيل

وزير التعليم عن تطوير مناهج الإعدادية: نركز على الكيف وليس الكم

4 ابراج تفضل فصل الصيف وتستمتع به .. أعرف أنت منهم ولا لأ

دعاء الصدقة عن المريض وفضلها في الشرع الشريف

بعد القبض عليها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

روسيا تكشف عن دخول العلاقات مع فرنسا "نظام الصمت"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحبّ وحده لا يكفي .. نصائح لاستمرار الزواج والنجاه من المطبات وتضمن حياة زوجية مستقرة وسعيدة

مشروبات تهدد عضلة القلب حال تناولها على الريق| كارثة صحية

3 وصفات طبيعية مذهلة موجود في كل بيت تخفف الالآم خشونة الركبة .. تعرف عليها

مخاطر غير متوقعة من كثرة التنازلات في الحياة الزوجية .. احذروها

فيديو

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

فائدة 23٪ ولمدة 3 سنوات.. أفضل شهادات استثمار في البنوك.. فيديو

تاجرت بأطفالها عشان الفلوس ..تفاصيل صادمة بواقعة البلوجر هبة السيد

فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ