عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أقدم الحرف في التاريخ.. تعرف على صناعة وأنواع الصلصال داخل مصر

صدى البلد

يعتبر الفخار من أقدم الفنون في تاريخ البشرية، وخاصة الحضارة المصرية، حيث ترك المصريون القدماء وراءهم كمية هائلة من قطع الفخار مختلفة الأشكال والأنواع ، والتي كانت تستخدمها جميع فئات المجتمع في العديد من الأغراض.

وتمثل الكميات الكبيرة من قطع الفخار السليمة والأواني المكسورة أكبر فئة من المنتجات الثقافية المادية الموجودة في معظم المواقع التي تعود لحقبة مصر القديمة، الأمر الذي يعكس وبشكل بارز أهمية الفخار ومنتجاته المتأصلة في جوهر ثقافة قدماء المصريين. وعلى عكس الانطباع السائد ، لم يكن الفخار مجرد وعاء لحمل الطعام أو الشراب ، ولكنه بمثابة حاوية ثقافية متعددة الأبعاد، تبين  العديد من جوانب أفكار المصريين القدماء ومعتقداتهم وعلاقاتهم وطقوسهم وممارساتهم وطرق حياتهم. وقد تجسد ذلك بشكل عملي في دخول منتجات الفخار إلى العديد من الأغراض المنزلية والزراعية والصناعية والتجارية والدينية والجنازية والاجتماعية والثقافية. ووفقا لكل هذا ، فإن هذه الأهمية الظاهرة لا تدعم بقوة وتعزز القيمة التراثية لصناعة الفخار والتحف الفخارية الموروثة من حضارة مصر القديمة فحسب ، بل تدحض أيضا الانطباع عنها ومعتقدات الصورة النمطية العامة.

متعدد المواهب.. ذكرى رحيل ليوناردو دافنشي أشهر رسامي العالم |نوستالجيا

من نخن إلى الإسكندرية.. تعرف على أشهر عواصم مصر عبر تاريخها| من العصر الفرعوني حتى الروماني.. صور

تقام على مدار الشهر.. برامج متنوعة لـ قصور الثقافة بالمحافظات احتفالا بعمال مصر

نوستالجيا| من هو عالم المصريات الفرنسي أوجين ريفيلو الذي كتب عن مصر؟

قصور الثقافة تشارك باحتفالية يوم اليتيم بالتعاون مع جامعة القاهرة

بين التقويم الشمسي والميلادي.. تعرف على أصل تسمية أشهر السنة

بطليموس والإسكندرية.. إنجازات إغريقية مصرية في العصر البطلمي

أنهى حياته بالسم والرصاص.. تعرف على وصية هتلر الأخيرة

وصيته وأبرز ما قيل عنه.. ذكرى وفاة الشاعر السوري نزار قباني

يوم تاريخي للأمة الأمريكية.. ذكرى تنصيب جورج واشنطن

أنواع الصلصال في مصر

 

صلصال النيل

نتج صلصال النيل عن المواد الناتجة عن التعرية في الجبال الأثيوبية، والتي نقلها نهر النيل إلى مصر، و يحتوي  على نسبة عالية من السيلسيوم و أكسيد الحديد. 
يحترق الصلصال بلهب أحمر أو بني عند شوائه في فرن غني بالأوكسجين، ويختلف لونه عندما لا يكون مشويًا ليتراوح بين الرمادي والقريب من الأسود.

 

الصلصال الجيري

 

عُثر على الصلصال الجيري  على طول وادي النيل، من إسنا إلى القاهرة في الواحات وعلى أطراف دلتا النيل، وهو عبارة عن حجر أبيض مصفر موجود في رواسب الحجر الجيري.  ويتكون من مجموعة من أنواع الصلصال على أساس مادتها الأساسية، التي تحتوي نسبة منخفضة من السيلسيوم ومستوى من الكالسيوم  ومن أهم الأنواع الفرعية له


صلصال قنا، وهو عبارة عن الرواسب الثانوية مثل تلك التي في وادي قنا. يأتي هذا الصلصال من الرواسب التي غُسلت أسفل الوادي وامتزجت مع الأردواز والحجر الجيري.

الصلصال الجيري: من الأردواز والحجر الجيري الموجود على طول النيل بين إيسنا والقاهرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

عيب |تعليق غاضب من خالد الغندور على إقامة السوبر بين الأهلي وبيراميدز

إجراء عاجل من كاف ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

موضوعات متعلقة

متعدد المواهب.. ذكرى رحيل ليوناردو دافنشي أشهر رسامي العالم |نوستالجيا

من نخن إلى الإسكندرية.. تعرف على أشهر عواصم مصر عبر تاريخها| من العصر الفرعوني حتى الروماني.. صور

تقام على مدار الشهر.. برامج متنوعة لـ قصور الثقافة بالمحافظات احتفالا بعمال مصر

نوستالجيا| من هو عالم المصريات الفرنسي أوجين ريفيلو الذي كتب عن مصر؟

قصور الثقافة تشارك باحتفالية يوم اليتيم بالتعاون مع جامعة القاهرة

بين التقويم الشمسي والميلادي.. تعرف على أصل تسمية أشهر السنة

بطليموس والإسكندرية.. إنجازات إغريقية مصرية في العصر البطلمي

أنهى حياته بالسم والرصاص.. تعرف على وصية هتلر الأخيرة

ترشيحاتنا

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

خوفا من تسريبها.. أوكرانيا تفرض سرية تامة على خطة هجومها المضاد

بسبب المسكنات .. طرق الوقاية من تقرحات الجهاز الهضمي | الدواء توضح

بعد تأخر الإقلاع .. بعثة بيراميدز متجهة إلى الإمارات

سفيرة البحرين بالقاهرة: نعتز بالعلاقات المتميزة والروابط التاريخية الممتدة مع مصر

أصابت مشاهير كتير شباب.. كيف تحمى نفسك من جلطة المخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

بـ 3 أيادي .. تفاصيل حالة طفل غريبة فى الهند

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

بعد إصابة فنان شهير .. أعراض صادمة تشير للتعرّض لجلطة في المخ

فيديو

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة | ما القصة ؟

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز | الحكومة ترد .. فيديو

أسعار الفراخ راجعة زي زمان | موعد الانخفاض ..فيديو

كواليس توقيع نجم الزمالك لـ بيراميدز .. وسر الـ 80 ألف جنيه في الموسم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ