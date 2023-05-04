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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ضمن عروض نوادي المسرح الإقليمي..

ثقافة البحر الأحمر تقدم العرض المسرحي «العودة من زمن الحرب»

صدى البلد

 شهد قصر ثقافة الغردقة تقديم العرض المسرحي «العودة من زمن الحرب»، لفرقة مسرح بيت ثقافة القصير،ضمن عروض نوادي المسرح الإقليمي، بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة.

 

 

عرض «العودة من زمن الحرب»،  من تأليف طه حسين وإخراج هنائي كمال، وتدور أحداثه حول شباب يجاهدون للثقافة والمعرفة، واكتشفوا معلومة أرسلتهم إلى رحلة عبر الزمن لتوقيت الحملة الفرنسية على مصر، وتتوالى أحداث العرض الذي يعبر خلاله أبطاله عن أحلامهم وما يرغبون في تحقيقه.

 

 

فيما شاهد العرض المسرحي: سوسن عبد الرحيم مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر، وأعضاء لجنة التحكيم د. طارق عمار والمخرج مصطفى إبراهيم، والناقد محمود الحلواني ومقرر اللجنة إكرامي إسماعيل.

 

العرض المسرحي من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدمها فرع ثقافة البحر الأحمر، ضمن النشاط المسرحي بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، في إطار العروض المسرحية المستمرة التي تشهدها الأقاليم والفروع الثقافية التابعة لقصور الثقافة.

 

بيت ثقافة القصير  

 

 

ومن ناحية أخرى نظم بيت ثقافة القصير، عرضا لفرقة الغردقة للفنون الشعبية بقاعة نقابة المعلمين بالقصير، قدمت خلاله الفرقة عروضها الفنية في احتفالية بدأت بالسلام الوطني، ثم فقرات متنوعة للفرقة منها «الصيادين، رقصات النوبي، العصا، الرفيحي، الحنة»، أعقبها فقرة تنورة للطفل محمد علاء، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمدينة وأبناء القصير ورواد بيت الثقافة.

العرض المسرحي فرقة مسرح بيت ثقافة القصير نوادي المسرح الإقليمي الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة فرع ثقافة البحر الأحمر بيت الثقافة

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