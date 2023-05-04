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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

السير الذاتية وقوائم الملوك.. وثائق هامة في تاريخ مصر القديمة

قائمة الملوك بأبيدوس
قائمة الملوك بأبيدوس

يُعد المؤرخ المصري "مانيتون" الذي عاش في عصر بطليموس الثاني أول من جمع تاريخ مصر القديمة كاملاً ، معتمدًا على كتاب «تاريخ هيرودوت» الذي كتبه المؤرخ اليوناني "هيرودوت"؛ كمصدر رئيسي عند كتابته لتاريخ مصر باللغة اليونانية، وإن كان قد اعتمد أيضًا بشكل أساسي على قوائم الملك التي نقشتها الأسرات المصرية السابقة.

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وثائق تاريخية هامة 

 

ويعتبر المؤرخون المعاصرون بعض نصوص السير الذاتية، بمثابة وثائق تاريخية هامة، فعلى سبيل المثال، وفرت نصوص السير الذاتية للقادة العسكريين – في المقابر التي بنيت في عهد تحتمس الثالث – الكثير من المعلومات حول حروب تحتمس الثالث في سوريا وفلسطين.

معبد الكرنك 

 

بالإضافة إلى سجلات تحتمس الثالث المنحوتة على جدران العديد من المعابد التي بنيت خلال فترة حكمه، مثل تلك التي في معبد الكرنك، والتي توفر أيضًا معلومات حول هذه الحملات.

 

سجلات شعرية 

 

كما سردت سجلات رمسيس الثاني تفاصيل معركة "قادش" ضد الحوثيين، والتي كتبت للمرة الأولى في الأدب المصري القديم في صورة شعر ملحمي، اختلف عن كل ما سبقه من الشعر، حيث كان متركزًا على الاحتفال والمديح والتعاليم. 

اسم رمسيس الثاني على جدران معبد الأقصر 

قوائم الملوك 

 

كما أن وجود لوحة مكتوبة باللغة المصرية الوسطى، تصف الحملات العسكرية الناجحة للفرعون النوبي "بعنخي" مؤسس الأسرة الخامسة والعشرون؛ يُعد من الوثائق الأخرى المفيدة للتعرف على التاريخ المصري القديم.

حجر باليرمو 

 بالإضافة إلى  "قوائم الملوك" التي سجلتها الأسرات المصرية القديمة، مثل قوائم أسماء الملوك التي سجلتها الأسرة الخامسة على حجر "باليرمو"، والتي كانت  بمثابة الوثائق التي يستند إليها الفرعون عند مطالبته بالعرش.

تاريخ مصر القديمة هيرودوت مانيتون وثائق تاريخية هامة تحتمس الثالث رمسيس الثاني الأدب المصري القديم قوائم الملوك

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