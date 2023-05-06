7 ملايين زائر سنويًا.. لماذا يعد برج إيفل رمزًا لمدينة باريس؟

يُعد برج إيفل رمزًا و شعارًا لمدينة باريس، وواحدًا من أشهر المعالم السياحية حول العالم حيث أظهر القدرة التقنية الفرنسية، ويعود حق ملكية برج إيفل إلى بلدية باريس؛ والذي تديره شركة متخصصة لصالحها، ويدر هذا على العاصمة الفرنسية مبالغ طائلة سنويًا.

برج إيفل

افتتاحه للجمهور



بدء العمل فى بناء برج إيفل في الثامن والعشرين من يناير 1887، ليكتمل بناءه في عامين وشهرين و5 أيام، و فى السادس من مايو عام 1889، افتتح للجمهور.

معلومات عن برج إيفل



برج إيفل هو برج حديدي يبلغ ارتفاعه 324 مترا، يوجد في باريس، في أقصى الشمال الغربي لحديقة "شامب دي مارس"، بالقرب من نهر السين، صمّم بناءه “ستيفن سوفيستري”، والمهندس “موريس كوتشلن”، و"إيميل نوغيير"، تحت رعاية المهندس المعماري “غوستاف إيفل”، والذي سُمّي البرج على اسمه.

غوستاف إيفل

وبمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على الثورة الفرنسية، ورغم المعارضة التي قابلت فكرة إنشائه في البداية؛ أصبح برج إيفل رمزًا للعاصمة الفرنسية ويُعد من ضمن النُصُب التاريخية، وهو جزء من قائمة التراث العالمي التي وضعها اليونسكو.

برج إيفل

ويرتكز البرج على أربعة أعمدة مكونة فيما بينها قاعدة أبعادها 125125 مترًا، بمساحة 15،625 متر مربع، ويتكون من 18،038 قطعة حديد، و2.5 مليون مسمار، ويزن البرج أكثر من 10 آلاف طن، ويتم بشكلٍ دوري طلاء البرج بحوالي ستين طناً من الدهان، كل سبعة أعوام؛ لحمايته من التآكل الناتج عن العوامل الجوية.

برج إيفل



ويحتوي برج إيفل على ثلاثة أقسام

مُخصصة للزوار والسياح، ويمكن الوصول للجزئين الأول والثاني عن طريق الدرجات، أما الجزء الثالث فيمكن الوصول اليه بواسطة المصعد فقط، وفي الليل، تتم إضاءة البرج بشكلٍ كاملٍ، ليمنح زائري باريس منظرًا متلألي غاية في السحر و الجمال.

برج إيفل

تمت زيادة ارتفاع البرج عدة مرات بتثبيت العديد من الهوائيات، ليصل ارتفاعه إلى 327 متر، منذ 8 مارس 2011، و استعمل في الماضي في العديد من التجارب العلمية، ويستعمل اليوم في بث برامج الراديو والتلفاز، ويُعد برج إيفل أول المَعلم الأول من حيث عدد الزوار، حيث يبلغ عدد زواره 7 ملايين زائر سنويًا.