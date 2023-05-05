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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ندوة قصور الثقافة بالبحيرة تناقش دور العمال في صناعة القرار

ندوة البحيرة
ندوة البحيرة

عقدت أمس الخميس، ندوة بعنوان "دور العمال في صناعة القرار"، بمركز شباب سمخراط بالبحيرة، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بعيد العمال، شارك بها د. بديع عليوة أستاذ النقد والبلاغة جامعة الأزهر، وأحمد إبراهيم الجندي رئيس نادي أدب المحمودية.

محاور الندوة 

 

تضمنت الندوة مناقشة عدة محاور منها أثر مشاركة العمال في صناعة القرار، والأثر العائد علي العمل اقتصاديا من حيث الوقت والجهد، وكيفية إنشاء خطة عمل بمشاركة العاملين، والإيجابيات والسلبيات في مشاركة العمال، وخلق جو من الثقة بين العمال والإدارة.

نظم فعاليات الندوة الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، "مكتبة الأدهم الثقافية"، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

تأتي الأنشطة وفق برنامج عمل ثقافي وتوعوي تعمل عليه هيئة قصور الثقافة لإلقاء الضوء على قيمة ومكانة العمل والعمال والسعي لمناقشة أبرز القضايا التي تخص واقعهم، حيث تقدم الهيئة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر مايو الحالي احتفاء بعمال مصر، تقام بالعديد من مواقعها بالمحافظات وبعدد من التجمعات العمالية.

المخرج هشام عطوة قصور الثقافة بعيد العمال التجمعات العمالية فرع ثقافة البحيرة

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