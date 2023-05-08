عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الحوار الوطني..

الشاعر زين العابدين فؤاد لـ صدى البلد: الثقافة تحتاج لإعادة تفعيل مسرح الجامعة

الشاعر زين العابدين
الشاعر زين العابدين فؤاد

استضاف موقع صدى البلد، الشاعر زين العابدين فؤاد، خلال ندوة ثقافية نظمها قسم الثقافة بالموقع؛ احتفاءًا وتكريمًا للشاعر المصري الكبير.

تناول الشاعر زين العابدين خلال الندوة الحديث عن دور الجامعة في إبراز المواهب وصقلها، وذكرياته عن فعاليات «في الفن ميدان»، التي بدأت في ميدان عابدين، وقدمت للجمهور كأفة أصناف الفنون.

 

أجمل الثمار الثقافية


يستعيد الشاعر زين العابدين فؤاد ذكرياته ويقول: الناس نزلت إلى الشارع يوم 18 و19 يناير، وغنوا 3 أغاني من ألحان الشيخ إمام، وهى «يا مصر قومي وشدي الحيل» من كلمات نجيب شهاب الدين، و«شيد قصورك» كلمات أحمد فؤاد نجم، و«يتجمعوا العشاق» من كلماتي.

وأضاف: كانت الثقافة حاضرة في الميدان، كان هناك رسم و مسرح وتمثيل وفعاليات كثيرة، مما أعطى انطباع أنه، حال توافر مناخ ثقافي وسياسي يسمح بعمل تجمع مرة كل شهر؛ وكان «الفن ميدان».

ويتابع الشاعر أن الفن ميدان هو أجمل الثمار الثقافية لثورة الخامس والعشرين من يناير، وتم الاتفاق على إقامة فعاليات الفن ميدان، في ميدان عابدين، السبت الأول من كل شهر..  

الموسيقى والارتقاء بالمجتمع .. ندوة ثقافية بدار الكتب في طنطا

في ذكرى ميلاده.. محطات مختلفة من حياة الأديب البولندي فواديسواف ريمونت

الشاعر عبيد عباس: القراءة منطقة هروب من الواقع المظلم والملاذ لنتحمل قسوة العالم وآلامه|حوار

نال نوبل للآداب 1913.. محطات في حياة الشاعر البنغالي روبندرونات طاغور

عيد العمال بين التاريخ والتشريع .. حلقة بحثية لقصور الثقافة بالمنوفية

7 ملايين زائر سنويًا.. لماذا يعد برج إيفل رمزًا لمدينة باريس؟

نضج فن القصة خلال عهد الدولة الوسطى الفرعونية.. حكاية الملك خوفو والسحرة

مراحل تطور الأدب المصري عبر التاريخ .. تفاصيل

ندوة قصور الثقافة بالبحيرة تناقش دور العمال في صناعة القرار

عالم مصريات أيده الخديوي إسماعيل..محطات من حياة أوجست مارييت مؤسس المتحف المصري

حكم المرشد 

 

واستطرد: الفن في يونيو 2013 كان سلاحًا هامًا  ضد حكم المرشد، قدمنا السينما والمسرح والرسم والغناء والفنون من خلال الفن ميدان ..   كنا نقدم باليه "زوربا" في الشارع،  وأذكر مشاركة منال محي الدين، والدكتورة إيناس عبد الدايم عازفة "الفلوت"، ووزيرة الثقافة السابقة في فعاليات الفن ميدان، إلى أن توقفت الفعاليات في أكتوبر 2014، للأسف.


مساحة من الحرية 

 

يقول الشاعر زين العابدين فؤاد، إن الثقافة بحاجة إلى مساحة من الحرية لكي تزدهر، بدأنا المسرح في الشارع، وقدمنا العروض المسرحية بمشاركة فرق من بنها وطنطا.

وأضاف: الثقافة تحتاج إلى الانفراج في المشهد العام، ومن جهة أخرى من الضروري تقديم محتوى إعلامي مبني على التنوع، الثقافة تحتاج مسرح الجامعة، فأبرز النجوم على الساحة الفنية هم أبناء المسرح الجامعي، ومنهم محمود ياسين، عادل إمام، نور الشريف، حيث أدى الاهتمام الشديد بالأنشطة الثقافية في الجامعة إلى بزوغ نجم هولاء الفنانين وغيرهم، لكن اليوم لا يوجد مسرح ولا أنشطة ثقافية، لذا لا بد من تأدية الجامعة لدورها المهم في خلق الثقافة الحقيقية، لأن مصر بها مواهب، ولكن كلما توافر مجال مفتوح؛ سنكتشف مواهب أكثر في كل مجالات الإبداع.

زين العابدين فؤاد الحوار الوطني الثقافة المسرح الجامعى محمود ياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللجوء للمحاكم المدنية| لجنة الانضباط تنصف الأهلي.. ورد صادم من وزارة الرياضة

لا يصح لها الزواج بسبب مرضها| مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها طليق زوجة حسن شاكوش

مفاجأة حول تقنية الـvar في كأس السوبر.. نائب رئيس لجنة الحكام يكشفها

مرتضى منصور يعلن عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

كانت هتبوظ .. صور خناقة حفل محمد رمضان فى أمريكا

هتك عرض رجل أعمال وتصويره فيلم إباحي له قبل قتله.. نص التحريات

محدش لاقيه| القصة الكاملة لاختفاء لاعب إنبي وحكاية آخر ظهور له

احتقان الجماهير.. الزمالك يحذر والأهلي يطرح حلا والوزارة تدعو لعدم التعصب

موضوعات متعلقة

الموسيقى والارتقاء بالمجتمع .. ندوة ثقافية بدار الكتب في طنطا

في ذكرى ميلاده.. محطات مختلفة من حياة الأديب البولندي فواديسواف ريمونت

الشاعر عبيد عباس: القراءة منطقة هروب من الواقع المظلم والملاذ لنتحمل قسوة العالم وآلامه|حوار

نال نوبل للآداب 1913.. محطات في حياة الشاعر البنغالي روبندرونات طاغور

عيد العمال بين التاريخ والتشريع .. حلقة بحثية لقصور الثقافة بالمنوفية

7 ملايين زائر سنويًا.. لماذا يعد برج إيفل رمزًا لمدينة باريس؟

نضج فن القصة خلال عهد الدولة الوسطى الفرعونية.. حكاية الملك خوفو والسحرة

مراحل تطور الأدب المصري عبر التاريخ .. تفاصيل

ترشيحاتنا

الشاعر زين العابدين فؤاد لـ صدى البلد: الثقافة تحتاج لإعادة تفعيل مسرح الجامعة

نداء عاجل من حاكم ولاية تكساس الأمريكية بسبب المهاجرين

غرامة مالية كبيرة.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات الزمالك

سلامتك تهمنا... النقل توجه نداء عاجلا للمواطنين تجنبا لإزهاق الأرواح

قبل افتتاحها.. التفاصيل الكاملة لمحطة سكك حديد صعيد مصر

ملناش دعوة.. اتحاد الكرة يوضح موقفه من عقوبة كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فيليه الدجاج بالخضار

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

كان بيحتفل بطلاقه.. برازيلي يسقط من ارتفاع 65 قدما.. ماذا حدث له؟

مشهد مؤثر يجمع بين كيت ميدلتون وطفلة خلال الاحتفال بتتويج الملك تشارلز

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ