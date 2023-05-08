الشاعر زين العابدين فؤاد لـ صدى البلد: الثقافة تحتاج لإعادة تفعيل مسرح الجامعة

الحوار الوطني..

استضاف موقع صدى البلد، الشاعر زين العابدين فؤاد، خلال ندوة ثقافية نظمها قسم الثقافة بالموقع؛ احتفاءًا وتكريمًا للشاعر المصري الكبير.

تناول الشاعر زين العابدين خلال الندوة الحديث عن دور الجامعة في إبراز المواهب وصقلها، وذكرياته عن فعاليات «في الفن ميدان»، التي بدأت في ميدان عابدين، وقدمت للجمهور كأفة أصناف الفنون.

أجمل الثمار الثقافية



يستعيد الشاعر زين العابدين فؤاد ذكرياته ويقول: الناس نزلت إلى الشارع يوم 18 و19 يناير، وغنوا 3 أغاني من ألحان الشيخ إمام، وهى «يا مصر قومي وشدي الحيل» من كلمات نجيب شهاب الدين، و«شيد قصورك» كلمات أحمد فؤاد نجم، و«يتجمعوا العشاق» من كلماتي.

وأضاف: كانت الثقافة حاضرة في الميدان، كان هناك رسم و مسرح وتمثيل وفعاليات كثيرة، مما أعطى انطباع أنه، حال توافر مناخ ثقافي وسياسي يسمح بعمل تجمع مرة كل شهر؛ وكان «الفن ميدان».

ويتابع الشاعر أن الفن ميدان هو أجمل الثمار الثقافية لثورة الخامس والعشرين من يناير، وتم الاتفاق على إقامة فعاليات الفن ميدان، في ميدان عابدين، السبت الأول من كل شهر..

حكم المرشد

واستطرد: الفن في يونيو 2013 كان سلاحًا هامًا ضد حكم المرشد، قدمنا السينما والمسرح والرسم والغناء والفنون من خلال الفن ميدان .. كنا نقدم باليه "زوربا" في الشارع، وأذكر مشاركة منال محي الدين، والدكتورة إيناس عبد الدايم عازفة "الفلوت"، ووزيرة الثقافة السابقة في فعاليات الفن ميدان، إلى أن توقفت الفعاليات في أكتوبر 2014، للأسف.



مساحة من الحرية

يقول الشاعر زين العابدين فؤاد، إن الثقافة بحاجة إلى مساحة من الحرية لكي تزدهر، بدأنا المسرح في الشارع، وقدمنا العروض المسرحية بمشاركة فرق من بنها وطنطا.

وأضاف: الثقافة تحتاج إلى الانفراج في المشهد العام، ومن جهة أخرى من الضروري تقديم محتوى إعلامي مبني على التنوع، الثقافة تحتاج مسرح الجامعة، فأبرز النجوم على الساحة الفنية هم أبناء المسرح الجامعي، ومنهم محمود ياسين، عادل إمام، نور الشريف، حيث أدى الاهتمام الشديد بالأنشطة الثقافية في الجامعة إلى بزوغ نجم هولاء الفنانين وغيرهم، لكن اليوم لا يوجد مسرح ولا أنشطة ثقافية، لذا لا بد من تأدية الجامعة لدورها المهم في خلق الثقافة الحقيقية، لأن مصر بها مواهب، ولكن كلما توافر مجال مفتوح؛ سنكتشف مواهب أكثر في كل مجالات الإبداع.