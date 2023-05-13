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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ثقافة

الشاعر زين العابدين فؤاد يعلن إصابته بفيروس كورونا

صدى البلد

أصيب الشاعر المصري زين العابدين فؤاد بفيروس كورونا، خلال رحلته إلى كندا التي قام بها منذ عدة أيام.

أعلن زين العابدين فؤاد، مساء اليوم السبت، عن إصابته بفيروس كورونا،  وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، موضحًا أنه يعاني من الإجهاد بسبب السعال المستمر الناتج عن إصابته بالفيروس.

أعرب زين العابدين عن رغبته في تاجيل صالونه الثقافي، الذي يبُثه أسبوعيًا على الإنترنت، مطالبًا رواد الصالون تأجيله لمده أسبوعين.

فيما طالب رواد صالون زين العابدين الثقافي، وأصدقاءه، ورواد صفحته على فيسبوك، الشاعر بالراحة، والدعاء بالشفاء العاجل.

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زين العابدين فؤاد.. مسيرة طويلة

 

يُعد الشاعر زين العابدين فؤاد رمزًا للشعر الثوري في مصر، وأحد أبرز شعراء العامية المصرية، الذين قدموا عطاءًا كبيرًا في دعم القضايا القومية والوطنية، ومازال.


وُلد الشاعر الكبير في حي شبرا بالقاهرة في العام 1942، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة، ولعب دورًا بارزًا في ثورة الطلاب وتعرض للاعتقال بسبب قصائده، كما شارك زين العابدين في الفعاليات الثقافية لثورة يناير منذ يومها الأول، وهو أحد مؤسسي «في الفن ميدان». 

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