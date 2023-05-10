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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الإيسيسكو تعقد دورة تدريبية لمدرسي اللغة العربية بجمهورية القمر المتحدة

دورة تدريبية بمنظمة
دورة تدريبية بمنظمة الإيسيسكو

 يعقد مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) دورة تدريبية، في جمهورية القمر المتحدة، حول توظيف المنصات الإلكترونية والمصادر الرقمية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، لفائدة أكثر من ثلاثين مسؤولا تربويا ومدرسا للغة العربية من مختلف المناطق.

ويأتي تنظيم الدورة، التي انطلقت أعمالها يوم الإثنين (8 مايو 2023) وتستمر على مدى أربعة أيام في العاصمة موروني، بالتعاون مع وزارة التربية القمرية، واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وكلية الإمام الشافعي بجمهورية القمر المتحدة. 

 

دور الإيسيسكو في دعم الأطر التربوية 

 

 شهد افتتاح الدورة حضور السيد سليمان صالح حمد، الأمين العام لوزارة التربية القمرية، الذي ألقى كلمة أشاد فيها بدور الإيسيسكو في دعم الأطر التربوية في بلاده من خلال ما تقدمه من دورات تدريبية وأنشطة وبرامج. كما حضر الدكتور عبد الرؤوف عبده عمر، عميد كلية الإمام الشافعي، والسيد محمد بن علي، مندوب الإيسيسكو، والدكتور علي السيد أحمد، الأمين العام للجنة الوطنية القمرية، وعدد من الشخصيات. 

 

وتهدف الدورة، التي يؤطرها ويشرف على جوانبها التنظيمية، الدكتور أنس حسام سعيد النعيمي، خبير في مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها، إلى تزويد المشاركين بمعارف وخبرات تربوية، وتنمية مهاراتهم التعليمية في توظيف التقنية الحديثة والمصادر الرقمية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

الإيسيسكو منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة اللغة العربية جمهورية القمر المتحدة العاصمة موروني

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