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ثقافة

دعاه الخديوي إسماعيل إلى حفل افتتاح قناة السويس..

«بونابرت يطل على أبو الهول».. أشهر لوحات الرسام الفرنسي جان ليون جيروم

جان ليون جيروم
جان ليون جيروم

يصادف اليوم الحادي عشر من مايو ذكرى ميلاد الرسام والنحات الفرنسي جان ليون جيروم، أحد أبرز المستشرقين الذين قدموا إلى الشرق العربى والإسلامى خلال القرن التاسع عشر، وتتناول مجموعة رسوماته؛ رسومات تاريخية والأساطير الإغريقية والشرق.

 

 

وُلد جان ليون في عام 1824، في “ڤسول”، و رحل في السادسة عشر من عمره إلى باريس عام 1840، حيث تتلمذ على يد الفنان "بول ديلاروتشي".

قام برحلة إلى إيطاليا بين عامي (1844، 1845)، زار خلالها روما وفلورنسا والفاتيكان وبومبي، وقام بتصوير العديد من أوجه الثقافة والتاريخ الإيطالي، وكانت زيارته قصيرة لأنه أصيب بحمى أضطر معها إلى العودة لباريس.

 

حياته الفنية 

 

تعلم جان ليون  في أتيليه الرسام الكلاسيكى "تشارلز جلير"، في باريس، وحاول الدخول إلى صالون "بري دى روم"،  ولكنه فشل ولم تلق رسوماته اهتمام، عمل بعدها على تحسين مهاراته وقام برسم لوحة صراع الديوك  وحصل على ميدالية الدرجة الثالثة، فيما حصلت بعض لوحاته على ميدالية الدرجة الثانية بفرنسا في عام 1848.

 

قام برحلة إلى تركيا في العام 1854، واتجه منها إلى مصر وكانت أول زيارة له، وقد كتب جيروم يومياته لرحلاته وطبعت فيما بعد في كتاب، وقد شاركه في هذه الرحلة أصدقائه من المصورين والصحافيين.

كان جان ليون  يقوم بتصوير المشاهد التي يراها، ثم  يرسمها فيما بعد، كما كان يقوم أيضا برسم مسودات تخطيطية للآثار التي كان يمر عليها، وقد التقى جان ليون بالخديوى إسماعيل، وعندما عاد إلى باريس أرسل له ألبومًا يتضمن صورًا فوتوغرافية لكل أعماله، وقد دعى “جيروم” مع عدد من الفنانين الفرنسيين إلى افتتاح قناة السويس عام 1869.

قام في العام 1868 برحلة طويلة إلى مصر وآسيا الصغرى، وقد زار في القاهرة الجوامع الأثرية وصور الكثير للعمارة الإسلامية، وتعتبر لوحة «بونابرت يطل على أبو الهول» أشهر لوحاته. 

لوحة بونابرت يطل على أبو الهول

في العام 1965 أنتُخب جان ليون عضوًا في المعهد الفرنسي، وفى عام 1869  أنتُخب عضوًا شرفيًا في الأكاديمية الملكية البريطانية.

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وفاته 

 

تُوفى جان ليون جيروم في العاشر من يناير  عام 1904، عن عمر ناهز 79 عامًا، في مرسمه بباريس. 

 

بعض لوحاته عن مصر والشرق 

 

 

 

جان ليون باريس تشارلز جلير افتتاح قناة السويس الجوامع الأثرية القاهرة الخديوي إسماعيل

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