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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الألعاب الشعبية بسيوة واحتفاء بنازك الملائكة ضمن فعاليات ثقافية بمطروح

فرع ثقافة مطروح
فرع ثقافة مطروح

شهدت مواقع فرع ثقافة مطروح عددًا من المحاضرات عن الشاعرة الراحلة نازك الملائكة، عقدت على مدار اليومين الماضيين استمرارًا لبرنامج احتفاء الهيئة العامة لقصور الثقافة برمز الثقافة العربية لعام 2023، نفذت بكل من بيت ثقافة براني ومكتبة قصر ثقافة مطروح ونادي أدب الطفل بقصر ثقافة الطفل، والتي تناولت مولد الشاعرة بالعراق ونشأتها ومشوارها في التعليم حتى الوصول لأول ديوان شعري لها، ووفاتها بالقاهرة مع ذكر نماذج إبداعية مختلفة من شعر الراحلة ودواوينها.

 

الفعاليات الثقافية

وشهد برنامج الفرع عددا من الفعاليات الأخرى، حيث ناقش بيت ثقافة الضبعة كتاب "فن إدارة الوقت"، وتحدث بيشوي ناصر عن أهم النقاط التى ذكرها مؤلف الكتاب من خلال طرحة لفكرة تنظيم وإدارة الوقت، وشارك المناقش الطالبات المشاركات أهمية تنظيم الوقت لتحقيق الاستفادة القصوى من الوقت المتاح للفرد.

 

تحدث خليل خليفة ببيت ثقافة سيوة عن "أشهر الألعاب الشعبية بالواحة" حيث ناقش المحاضر تاريخ كل لعبة وتطورها مع مرور الوقت من القديم للحديث، كما تناول أصل هذه الألعاب والهدف منها والمهارات التي تنميها هذه الألعاب لدي الأطفال، كما نفذت الفنانة شيماء الواعي ورشة فنية للأطفال بقصر ثقافة مطروح أوضحت من خلالها للأطفال المشاركين طريقة استخدام الورق الملون والابيض لعمل منطاد جميل في السماء ومن حوله السحاب الأبيض.

 

وقدمت الدكتور سوزان شاهين محاضرة بعنوان "تنمية القدرات الذاتية" بقصر ثقافة مطروح تحدثت بها عن الأسر التي لديها أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيفية تعليم الأسرة والأب والأم، بالاخص طرق التعامل مع الطفل من ذوي الاحتياجات والأساليب الحديثة لتنمية مهاراتهم سواء الحسية أو الحركية أو  تنمية أي موهبة فطرية يتمتع بها الطفل وتوجيهه للطريق الذي يساعد على تميزه.

 

ومن جانب آخر استمر نادي أدب الطفل في أمسياته الأدبية تحت إشراف الشاعر علاء أبو خلعة، الذي شرح للشباب المشاركين البحور الشعرية والفرق بين كل بحر من البحور واستخدامات كل بحر مع إعطاء أمثلة من الأبيات الشعرية.

 

جاءت الفعاليات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ونظمها فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، ضمن فعاليات إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، والذي يتضمن عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية المدرجة بخطة الفرع خلال شهر مايو الحالي؛ لمناقشة عدة قضايا مجتمعية، والاحتفاء بالرموز الإبداعية وتنفيذ الأنشطة المخصصة للأطفال والمرأة والشباب.

فرع ثقافة مطروح الشاعرة الراحلة نازك الملائكة الهيئة العامة لقصور الثقافة بيت ثقافة سيوة المخرج هشام عطوة

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