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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

لماذا فازت رواية تغريبة القافر بجائزه البوكر لعام 2023؟

زهران القاسمي
زهران القاسمي

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم، عن فوز رواية «تغريبة القافر» للكاتب زهران القاسمي بالدورة السادسة عشرة من الجائزة لعام 2023. 

 

رواية تغريبة القافر

 

تدور أحداث رواية «تغريبة القافر» في إحدى قرى سلطنة عُمان، وتحكي قصة سالم بن عبدالله، أحد مقتفي أثر الماء، و تستعين به القرى في البحث عن منابع المياه الجوفية. تقع أحداث الرواية في عالم الأفلاج، النظام الفلاحي لريّ البساتين، المرتبط بالحياة القروية في عُمان، الذي دارت حوله الحكايات والأساطير. 

 

ويطرح كاتب الرواية السؤال على القارئ: ماذا لو أن هذه المادة التي تمنح الحياة للكائنات هي مصدر لموتها أيضًا من خلال ندرتها أو فيضانها؟ ارتبطت حياة القافر منذ ولادته بالماء، فأمّه ماتت غرقًا، ووالده طُمر تحت قناة أحد الأفلاج حيث انهار عليه السقف، وينتهي القافر سجيناً في قناة أحد الأفلاج ليبقى هناك يقاوم للبقاء حياً. تغريبة القافر رواية تُعيد للراوي وظيفته الأولى وهي ريّ الناس وإشباع ظمئهم. 

 

رواية تغريبة القافر 

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تقييم رئيس لجنة التحكيم  

 

قال محمد الأشعري، رئيس لجنة التحكيم: "اختارت لجنة التحكيم رواية تغريبة القافر لزهران القاسمي للفوز بالجائزة؛ لكونها اهتمت بموضوع جديد في الكتابة الروائية الحديثة وهو موضوع الماء في علاقته بالبيئة الطبيعية وبحياة الإنسان في المناطق الصعبة. وقد قدّم الكاتب لنا هذا الموضوع من خلال تآلف مستمر بين الواقع والأسطورة، ويفعل ذلك من خلال بناء روائي محكم ولغة شعرية شفافة ومن خلال نحت شخصيات مثيرة تحتل دوراً أساسياً في حياة الناس وفي نفس الوقت تثير نفورهم  وتخوّفَهم. وقد استطاع الكاتب أن يقرّبنا من مسرح غير مألوف للرواية المتداولة في الوطن العربي، هو مسرح الوديان والأفلاج في عُمان وتأثير العناصر الطبيعية في علاقة الإنسان بمحيطه وبثقافته".

 

تغريبة القافر زهران القاسمي محمد الأشعري رئيس لجنة التحكيم الكتابة الروائية الحديثة

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