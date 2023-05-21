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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

القليوبية .. «فندق العالمين» يواصل عروضه بمسرح نادي شباب طوخ

العرض المسرحي
العرض المسرحي

شهد مسرح نادي شباب طوخ، أمس السبت، ليلة جديدة من ليالي العرض المسرحي «فندق العالمين» لفريق مسرح بيت ثقافة طوخ بالقليوبية بحضور جماهيري كبير، ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة. 

 

لجنة المشاهدة

 

شهد العرض لجنة المشاهدة المكونة من: الشاعر والباحث مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية، ومحمد هاشم مدير عام إدارة الإنتاج بالبيت الفني للمسرح، والمخرج سامح مجاهد مدير عام مسرح الفن، وبحضور ياسر فريد مدير عام الفرع. 

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أحداث العرض

 

تدور الأحداث حيث تشرق شمس وتأفل أخرى، وينتقل الصراع البشري بين المدير والخادمة، المنجم والطائش، الجميع في انتظار الكشف عن المصير، ومن أجوائه: "كيف لنا أن نحيا في دائرة الموت؟! وكيف للحياة أن تكون لغزًا نعيشه ولا ندركه؟ نراه ولا نلمسه، نستكشف المجهول رغبة منا في الوصول لإجابة فإذا بالأسئلة لا حد لها؛ في فندق يقبع ساكنيه بين الحياة والموت".

 

العرض المسرحي 

 

العرض تأليف إيريك إيمانويل شميث، ديكور علم الدين، ملابس سمية دشتر، ألحان عصام السواح، أغاني مصطفى علوان، إضاءة أحمد أمين، إخراج شادي بحيري، بطولة: سامح هاشم، أحمد دشتر، هدير طارق، دنيا عصام، مارتينا تادروس، محمود طوسون، ومصطفى سابق، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ضمن عروض النشاط المسرحي بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي. 

 

جماهير العرض المسرحي 

 

وتشهد مسارح الثقافة الجماهيرية بجميع المحافظات زخمًا كبيرًا ضمن فعاليات الموسم المسرحي الحالي دعمًا لموهوبي وشباب مصر، وإيمانا بقيمة ودور المسرح في تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.

العرض المسرحي فندق العالمين المخرج هشام عطوة مسارح الثقافة الجماهيرية إيريك إيمانويل شميث بيت ثقافة طوخ قصور الثقافة

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