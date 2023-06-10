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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ختام عرض «دم السواقي» على مسرح ثقافة حاجر العديسات بالأقصر|صور

مسرح قصر ثقافة حاجر
مسرح قصر ثقافة حاجر العديسات

اختتم فرع ثقافة الأقصر، الخميس، ليالي العرض المسرحي «دم السواقي» لفرقة قصر ثقافة حاجر العديسات المسرحية بالأقصر، والذي قدمته الفرقة على مسرح القصر، على مدار أسبوع. 

 

العرض المسرحي «دم السواقي»

دارت أحداث العرض حول الشخصيات "صبح، نور" وتناولت الصراع بين الخير والشر وصورا غنائية تمثيلية لثنائيات شهيرة مثل "ياسين وبهية، حسن ونعيمة، متولي وشفيقة". 

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فريق العمل 

 

العرض تأليف وأشعار بكري عبد الحميد، إخراج عماد عبد العاطي، موسيقى وألحان محمد حسام، ديكور غادة شلبي، بطولة دينا محمد سيد، أحمد عبد الفتاح حمزة.

 

جمهور العرض المسرحي 

 

العرض المسرحي «دم السواقي» جاء ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وقدم بإشراف فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.

العرض المسرحي العرض المسرحي دم السواقي قصر ثقافة حاجر العديسات الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة

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