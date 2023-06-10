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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

يستمر حتى 16 يونيو.. «التوهة» عرض مسرحي بقصر ثقافة بنها

قصر ثقافة الطفل ببنها
قصر ثقافة الطفل ببنها

يشهد قصر ثقافة الطفل ببنها، تقديم العرض المسرحي «التوهة» للفرقة القومية المسرحية بقصر ثقافة بنها، والذي يستمر حتى 16 يونيو الجاري، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة. 

 

أحداث العرض المسرحي 

 

قصر ثقافة الطفل ببنها

 

تدور أحداث العرض حول الصراع بين قوى الخير والشر والحب، من خلال استدعاء قصة من تراثنا الشعبي "حسن ونعيمة" واستعراض مصير الشخصيتين خلال مراحل صراعهم مع المجتمع وذويهم، حيث تستعرض "التوهة" قصة حب حسن ونعيمة ومعاناتهم مع المحيطين بهم؛ من طمع العمدة في الزواج من نعيمة، وطمع الأب في الأرض، ثم هروب نعيمة لتحتمي بحسن، وغدر صديقتها للإيقاع بها وطرد حسن من القرية. 

 

فريق العمل  

 

عرض "التوهة" من تأليف أشرف عتريس، موسيقى أحمد يسري، مخرج منفذ عوني المصري، كريم الحبشي والسيد مرسي، ديكور ناجح إبراهيم، بطولة ابتسام رفعت وخالد معروف والسيد مرسي وسعاد السعيد، ومحمد عطية، رقية المصري، آلاء حسام ، إيمان سعيد، والطفلة جودي طارق، والطفلة يارا، وعبدالله محمد، ومحمد أشرف، محمود صيام صيام، وعبد الغني محمد عاطف، ومحمد تايجر، ومن إخراج محمد بحيري. 

 

العرض المسرحي 

 

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقدم بإشراف فرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، ضمن العروض المسرحية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

العرض المسرحي التوهة قصر ثقافة بنها قصور الثقافة المخرج هشام عطوة حسن ونعيمة

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