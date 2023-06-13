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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اليوم.. رئيس دار الأوبرا يفتتح معرض «دروب فنية» للفنان محسن السري

صدى البلد

يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، في السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 13 يونيو، بقاعة صلاح طاهر معرضاً فنياً بعنوان «دروب فنية» للفنان محسن السيد السري، ويستمر المعرض حتى الأحد 18 يونيو. 

 

ثاني المعارض الفردية 

 

ويعد هذا المعرض هو ثاني المعارض الفردية للفنان التشكيلي محسن السيد السري، ويضم أعمالاً فنية تعبر عن التناغم بين الفن التشكيلي في ديكور المسرح والتليفزيون، والتى تنفرد بلغة تشكيلية ما بين الرؤية الفنية والتكوينات التصويرية تحمل الكثير من المعاني والرموز بين القيمة والوظيفة، والتى تمثلت في مراحل التصميم وتنفيذ العديد من ديكورات البرامج والمسلسلات التليفزيونية والمسرحية، ويضم المعرض حوالي 80 عملاً فنياً ما بين فن تشكيلي، ديكورات التليفزيون والمسرح مستخدماً خامات مختلفة منها الإكريليك، الزيت وغيرها. 

 

الفنان محسن السيد السري حاصل على بكالوريوس الفنون المسرحية قسم ديكور، وعضو نقابة المهن التمثيلية، وعضو نقابة الفنانين التشكيليين، وشارك في العديد من المعارض التشكيلية الجماعية داخل مصر وخارجها.

رئيس دار الأوبرا قاعة صلاح طاهر محسن السيد السري ديكور المسرح والتليفزيون الفنانين التشكيليين الدكتور خالد داغر

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