بمشاركة 150 فنانا عربيا.. الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير يحتفي بالشيخ الشعراوي |تفاصيل

ينطلق الأربعاء 21 يونيو..

تنظم الجمعية العربية لفنون الكاريكاتير، في دار الأوبرا المصرية، الدورة السادسة للملتقى العربي لرواد الكاريكاتير، والتي تنطلق فعالياتها يوم الأربعاء 21 يونيو وعلى مدى ثمانية أيام، في قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا.

شعار الملتقى

أعرب الفنان والكاتب الساخر عماد جمعة مؤسس ومدير الملتقى، عن سعادته باستمرار نجاح دورات الملتقى المتتالية، مما رسخ وجوده بقوة على مستوى الوطن العربي؛ حيث يحرص فناني الدول العربية على المشاركة مع الفنانين المصريين، لتكون احتفالية عربية بامتياز.

وأضاف عماد جمعة، أن الملتقى رفع شعار “الكاريكاتير في خدمة المجتمع والإنسانية” منذ بدايته، لافتًا إلى أن هذه الدورة استثنائية، وتحتفي بالشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاة ونابغة عصره، وذلك بمناسبة مرور 25 عامًا على وفاته.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

الاحتفاء بالرموز الدينية

وأشار جمعة إلى أن معرض الملتقى، يعد أول معرض فني كاريكاتيري يحتفي برمز ديني بحجم الإمام الشعراوي، وللمرة الأولى في الملتقى يجتمع الفن التشكيلي مع الفن الكاريكاتيري في حب الإمام، بمشاركة ما يقرب من 150 فنانًا مصريًا وعربيًا، قدموا بورتريهات تشكيلية وكاريكاتيرية بأساليب فريدة مثل الحفر على الجلد أو استخدام الموزاييك والرسم على النسيج، بالإضافة لألوان الزيت الإكريليك والألوان المائية والفحم والرصاص وغيرها.

وأكد جمعة أن معرض الملتقى يتضمن عرضًا متحفيًا لبعض الميداليات والطوابع التى صدرت في أوقات مختلفة احتفاءًا بالشيخ الشعراوي، كما احتفت بعض الرسوم بالإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، وكذلك البابا شنودة الذي أحبه المصريون ورددوا كلماته، والذي كانت تربطه علاقة صداقة قوية مع الشيخ محمد متولي الشعراوي، وكانوا يتبارون في ارتجال الشعر.

محور الوحدة الوطنية

وأكد عماد جمعة أن المحور الثاني في الملتقى يتناول موضوع الوحدة الوطنية ويُعلي قيم التآخي والتسامح والعلاقات الودية التاريخية والترابط بين المسلمين والمسيحيين في مواجهة أعداء الوطن ومثيري الفتن ومن يتربصون بأوطاننا خاصة في هذه الفترة.

ولفت جمعة إلى أن الكاريكاتيرات جاءت بأفكار جميلة تعضد الوحدة الوطنية، وتظهر مدى التماسك في مواجهة أعداء الداخل والخارج؛ من خلال استخدام رمزي الهلال والصليب وتوظيفهما في أشكال جمالية بديعة .