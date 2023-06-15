قصر ثقافة أسيوط يشهد معرضا فنيا لطلاب كلية التربية النوعية|صور

شهد قصر ثقافة أسيوط، افتتاح معرض فني بعنوان "سنة رابعة" لطلاب كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

قصر ثقافة أسيوط

حضر الافتتاح أ.د. وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بأسيوط، والعديد من أساتذة الكلية ونخبة من فناني ومبدعي محافظة أسيوط، وسط إقبال كبير من الطلاب وأبناء المحافظة.

تميز فني وإبداعي

عبر د. وجدي عن سعادته بمشاهدة نتاج الإبداع الفني للطلاب، موجهًا الشكر للثقافة التي تحتضن مبدعي الفن في المجالات كافة، مشيرًا إلى أن اللوحات الفنية تحمل انعكاس خبرة السنوات الماضية للطلاب ومدى تميز مهاراتهم الفنية والإبداعية.

قصر ثقافة أسيوط

المعرض يقام بقاعة المعارض بإشراف الفنان محسن محمد والفنان محمود ممدوح مسئولا الفنون التشكيلية بقصر ثقافة أسيوط، ويأتي ضمن الفعاليات التي يشهدها فرع ثقافة أسيوط التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

الفنون التشكيلية

يشار إلى أن القصر شهد مطلع يونيو الحالي افتتاح معرض "من أول مرة" للفنانة وفاء أحمد حسين، والذي تضمن العديد من ألوان الفنون التشكيلية منها البورتريه ولوحات الخط العربي والمنحوتات، ويأتي في سياق زخم شهدته قصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة في مجال معارض الفنون التشكيلية، ومنها معرض فني أقامته الهيئة بالهناجر بعنوان "تجربة شخصية"، وشارك به مجموعة من المبدعين التلقائيين بأعمالهم التشكيلية، والتي جاءت في مجملها معبرة عن المرأة المصرية، إضافة إلى معرض "ملتقى مراسم القصير للرسم والتصوير" بالهناجر أيضا، وهو نتاج الأعمال الفنية لملتقى مراسم القصير، الذي أقامته الهيئة في نوفمبر الماضي.

قصر ثقافة أسيوط

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