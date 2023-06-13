حتى 15 يونيو.. العرض المسرحي أشياء الليل لثقافة سمالوط بالمنيا| صور

استمرت فرقة بيت سمالوط المسرحية في تقديم ليالي العرض المسرحي «أشياء الليل»، على مسرح المدرسة القبطية بسمالوط، ضمن شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والذي يستمر حتى 15 يونيو الحالي.

مسرح المدرسة القبطية بسمالوط

فكرة العرض المسرحي

تدور فكرة العرض المسرحي «أشياء الليل» حول مجموعة من الممثلين من أعمار مختلفة، ومعهم عجوز في قاعة مسرح لعمل بروفات لمسرحية هاملت، وكعادة الفرق المسرحية تظهر بين الممثلين علاقات مختلفة، و بمرور الوقت يكتشفون أن باب قاعة المسرح أغلق واختفى عامل المسرح؛ وهنا تبدأ مشاكل الفرقة بالظهور، حيث تنكشف أمور كثيرة كانت خفية، ويعترف كل منهم بواقع يعيشه يخفيه عن الآخرين، وبعد ما ينكشف الجميع ومع لحظة الحب والصفاء يموت العجوز ويكتشفوا أن مفتاح المسرح معه، لقد قصد العجوز ذلك؛ ليقترب الممثلون من بعضهم في جو شديد الصفاء.

فريق العمل

العرض تأليف محمد عبد المنعم زهران، ألحان عزت شحاتة إسحق، أشعار جمال أبو سمرة، سينوغرافيا هلال فايق، مخرج منفذ عبد الرحمن أبو العزايم، إخراج عماد الدين عيد. تمثيل هبة موسى، ياسمين زين العابدين، محمود أحمد، حمادة خالد كامل، محمد سلامة، إسراء عصام، سحر إسماعيل، عبد الرحمن الشرف، ياسر محمد شحاتة، عبد الرحمن محمد، أحمد عاطف فؤاد، رباب محمود، محمد عادل، سهام محمود أبو ليلة، أمل شوقي، شريف محمد، أثناسيوس عماد، أحمد علي محمد، شيري عزت.

العرض المسرحي «أشياء الليل»

قدم العرض بحضور أعضاء لجنة التحكيم الدكتور أحمد خليفة، الناقدة أمل ممدوح، ومهندس الديكور مجدي عبد الظاهر، والدكتورة رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا، إكرامي اسماعيل من الإدارة العامة للمسرح.

لجنة التحكيم

العرض يقدم بإشراف فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.

مشاهد من العرض المسرحي