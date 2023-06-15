عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هيئة عليا لإدارة التراث.. أبرز توصيات مؤتمر المناجم والمحاجر بمركز الآثار الإيطالى

مركز الآثار الإيطالى
مركز الآثار الإيطالى

اختتمت أعمال المؤتمر الدولى "المناجم والمحاجر في مصر القديمة" وورشة العمل الدولية عن التراث الصناعي، الذى انعقد بمقر مركز الآثار الإيطالى بشارع شامبليون فى الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجارى، بالتعاون بين المعهد الثقافي الإيطالي ومركز الآثار الإيطالي بالقاهرة.

 

نجاح كبير للمؤتمر 


وصرح الدكتور محمود الشنديدي أمين عام المؤتمر بأن المؤتمر حقق نجاحًا كبيرًا تناولته معظم المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والذى حظى بمشاركة أساتذة وباحثين من دول مختلفة وجامعات متعددة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، وقد كرّم المؤتمر شخصيات علمية رائدة في مجال دراسات المناجم والمحاجر مثل البروفيسور جيمس هاريل من أمريكا والذي القي محاضرة علمية حول المحاجر والمناجم في مصر القديمة.

كما ألقت الدكتورة روز ميري محاضرة عن أعمال زوجها الراحل الدكتور ديتريتش كليم والذي جري تكريمه في المؤتمر، وألقى البروفيسور كلاوديو مارجوتيني مدير كرسي اليونسكو لحماية التراث الثقافي بجامعة فلورنسا  محاضرة حول تاريخ المحاجر والمناجم في منطقة البحر الأبيض المتوسط وجري تكريمه من قبل اللجنة العلمية العليا للمؤتمر، كما كرّم المؤتمر الدكتور علي عبد المطلب والدكتور محمد حمدان والدكتور ديفيد سكالماني مدير المعهد الثقافي الإيطالي ومركز الآثار الإيطالي واسم الراحل الدكتور محمد عبد الهادي خبير الترميم الدولى.

 

التراث الصناعي 


وأشار الدكتور عبد الرحيم ريحان المستشار الإعلامى للمؤتمر إلى قيمة ودور الورشة الدولية عن التراث الصناعي المصاحبة للمؤتمر وألقيت فيها مجموعة أوراق بحثية عن التراث الصناعي وأهميته وكيفية الاستفادة منه وتطوير برامج سياحية وأنشطة اقتصادية تعتمد على مفاهيم التراث الصناعي.

تكريم صناع الفيلم الوثائقي بين التلين بالمركز الثقافي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقصية

إقامة معرض الدكتورة وفاء ياديس «أحمر أبيض أسود» الأسبوع المقبل

انطلاق فعاليات أول منتدى صيني - مصري للشباب حول تقنيات الترجمة| تفاصيل

قصر ثقافة أسيوط يشهد معرضا فنيا لطلاب كلية التربية النوعية|صور

خطوة واحدة تفصلنا عن اكتشاف القباب المحيطة بمسجد الإمام الليث بن سعد|تفاصيل

يحمل اسمه.. كيف اكتشف ألويس آلزهايمر المرض الدماغي الخطير؟

أبيات غنائية حازت نوبل.. كيف غيرت الحرب أسلوب الشاعر سالفاتوري كواسيمودو؟

أطلق على نفسه سيد الجنائز.. كيف أنهى أول روائي ياباني يحوز نوبل حياته؟

محمد عبد المقصود لصدى البلد: تشكيل لجنة لدراسة وضع المقابر خطوة هامة

من أمريكا.. زاهي حواس: مصر مليئة بالكنوز.. ومنطقة المطرية تحتها مقابر قديمة|تفاصيل

الجلسة الختامية 


وانتهت أعمال المؤتمر بعقد الجلسة الختامية بحضور الدكتور بدوي إسماعيل العميد السابق لكلية الآثار بجامعة الأقصر والدكتور محمد حمدان رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والدكتور حسن بخيت رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السابق ونائب رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب والدكتور أيمن وزيري رئيس اتحاد الأثريين المصريين بالإضافة إلي عدد من الباحثين من دول العالم عبر الإنترنت
وعرضت التوصيات على كل المشاركين والحاضرين بالمؤتمر لمناقشتها فى الجلسة الختامية وتمت الموافقة عليها بالإجماع.

 

أبرز توصيات المؤتمر 


وأوضح الدكتور عبد الرحيم ريحان أن التوصيات تضمنت ضرورة إعادة دراسة المواد الأثرية الحجرية والمعدنية في المتاحف والمخازن الأثرية للتعرف علي مكوناتها الأصلية وتصحيح المعلومات المتعلقة بنوعية المواد فى ضوء التطور العلمي وأحدث الأجهزة العلمية الغير متلفة للأثر وهى لا تستلزم أخذ عينات من الأثر على أن يستعان في هذه الدراسات بخبرات الجيولوجيين  
وإعادة النظر في أهداف مؤسسات الآثار والمتاحف فى مصر وكافة الدول العربية بحيث يشمل التركيز على قيمة البحث العلمي وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالمواد والتكنولوجيا القديمة وتاريخ العلم أسوة بالمتاحف والمؤسسات التراثية في العالم.

 

مركز الآثار الإيطالى


ونوه ريحان إلى أن المؤتمر أوصي بضرورة الموازنة بين نشاط التعدين والمحاجر الاقتصادي وبين ضرورة المحافظة عليها والاستفادة منها باعتبارها مواقع جيواركيولوجية سياحية مع العمل علي رفع الوعي بأهمية هذه المواقع  و منع أنشطة التعدين والمحاجر غير القانونية مع رصد ميزانيات لتحديث خرائط المصادر التعدينية، وكذلك ضرورة الاستفادة من الدراسات والخبرات العلمية المتخصصة في مجالات حماية التراث والاهتمام بتطوير دراسات لتعظيم العائد الاقتصادي من المحاجر والمناجم بالاستغلال السياحي والثقافي والاجتماعي لها. وعمل قاعدة بيانات علمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات حول المواقع الأثرية في نطاق المحاجر والمناجم و ضرورة تسجيلها لتوفير الحماية القانونية لها ونقل الآثار الحجرية الدالة علي نشاط التعدين والمحاجر إلي المتاحف مع استحداث برامج علمية ولو علي مستوي الدراسات العليا حول مفاهيم الجيواركيولوحي والسياحة الجيولوجية مع دعم مشاركة المجتمعات المحلية والاستفادة من التجارب الناجحة في الدول المختلفة. وكذلك مراجعة القوانين واللوائح المنظمة للعمل في نطاق المحاجر والمواقع الأثرية في الصحراء وأن يراعي الموازنة بين حماية المواقع الأثرية و برامج التنمية الاقتصادية والسياحية. 

على أن يعقد المؤتمر بصفة دورية مع دعوة خبراء عالميين لتطوير الرؤي و الأفكار حول هذا الموضوع علميًا واقتصاديًا مع إنشاء مظلة عامة من الجهات المعنية تتولي التنسيق ومنع التضارب بين الجهات أصحاب المصلحة.

وأردف الدكتور بدوى إسماعيل العميد السابق لكلية الآثار بجامعة الأقصر بأن المؤتمر أوصى بشكيل هيئة عليا لإدارة التراث فى مصر تابعة لرئاسة الوزراء تعمل على تسجيل مواقع ذات قيمة صناعية ضمن الآثار تمهيدًا لإعداد ملفات لإدراجها على قائمة التراث العالمى باليونسكو ووضع تصور للحفاظ على التراث الصناعى فى المتاحف والمواقع التراثية. وكذلك البدء فى مشروعات حيوية لتوثيق التراث الصناعى لحصر مواقع التراث الصناعى وذلك بعد عمل حصر للجهات المعنية  بهذا النوع من التراث، ورفع الوعى بأهمية التراث الصناعى فى مصر من خلال مؤتمرات وورش تدريبية متخصصة تقدم لجمهور المتخصصين وندوات تثقيفية يتم بثها للمجتمع المصري للتعريف بهذا النوع من التراث وأهمية الحفاظ عليه على أن يكون للإعلام المقروء والمسموع والمرئى دور رئيسى فى التوعية وإلقاء الضوء على دور التراث الصناعى فى مصر والثروة المحجرية والمناجم.

وفي نهاية المؤتمر قام الدكتور بدوي إسماعيل والدكتور محمود الشنديدي بتسليم شهادات المشاركة والحضور للمشاركين في المؤتمر وورشة العمل الدولية.

المؤتمر المعهد الثقافي الإيطالي مركز الآثار الإيطالي الدكتور محمود الشنديدي الورشة الدولية اتحاد الأثريين المصريين المواقع الاثرية المناجم والمحاجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية .. مناصب جديدة لـ مرتضى منصور فى الزمالك

عزل زيلينسكي.. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد الهجوم المضاد الكارثي

جرعة بنج ودفن داخل العيادة.. مفاجأة في جريمة طبيب الساحل | صور

على متنه مصريون|اليونان تعلن الحداد 3 أيام إثر غرق قارب بـ750 مهاجرًا

مرتضى منصور يكشف أسعار عضوية فرع الزمالك الجديد

رد فعل مفاجىء من الخطيب بشان تحقيق الفيفا مع افشة

بالبالطو والكاب.. شاهد ابنة محمد رمضان تشعل السوشيال ميديا في حفل تخرجها

معرفش مين هتلر | فيفا يطالب بخضوع أفشة للتحقيق.. والأهلي: أريد حلا

موضوعات متعلقة

تكريم صناع الفيلم الوثائقي بين التلين بالمركز الثقافي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقصية

إقامة معرض الدكتورة وفاء ياديس «أحمر أبيض أسود» الأسبوع المقبل

انطلاق فعاليات أول منتدى صيني - مصري للشباب حول تقنيات الترجمة| تفاصيل

قصر ثقافة أسيوط يشهد معرضا فنيا لطلاب كلية التربية النوعية|صور

خطوة واحدة تفصلنا عن اكتشاف القباب المحيطة بمسجد الإمام الليث بن سعد|تفاصيل

يحمل اسمه.. كيف اكتشف ألويس آلزهايمر المرض الدماغي الخطير؟

أبيات غنائية حازت نوبل.. كيف غيرت الحرب أسلوب الشاعر سالفاتوري كواسيمودو؟

أطلق على نفسه سيد الجنائز.. كيف أنهى أول روائي ياباني يحوز نوبل حياته؟

ترشيحاتنا

تامر عاشور: من المستحيل ارتداء ملابس مثل أحمد سعد

نصرت تشودري.. أول مسلمة تتولى منصب قاضية فيدرالية في أمريكا

شاهد السماء الآن.. هل أصبح لكوكب الزهرة قمر؟

به مصريون.. الصحة العالمية تعلق على مأساة غرق قارب المهاجرين باليونان

أخبار الفن| إطلالة جريئة لـ رانيا يوسف .. هنيدي يكشف عن البوستر الرسمي لفيلمه الجديد

10 سيارات رياضية SUV الأكثر مبيعا بالسوق المصري .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أتطلقت ومش هتتجوز تاني .. شاهد اجرأ إطلالات جيهان قمري المثيرة للجدل

ابتعد عن شرائها.. علامات تكشف اللحم المفروم الفاسد

لو ابنك ما حلش في الثانوية العامة.. حيل تحافظ على حماسه أثناء الامتحانات

طريقة عمل صدور دجاج بالتتبيلة الحارة

فيديو

لأول مرة.. تسجيل صوتي للعندليب يحسم حقيقة زواجه من سعاد حسني «فيديوجراف»

حقيقة تداول صورة لـ ترامب داخل الحبس بملابس السجن.. اعرف القصة

أعلنت مفاجأة .. القصة الكاملة لـ شائعة انفصال جوري بكر عن زوجها

أزهى عصور التحفيل .. فوز الأهلي خلى جمهور الرجاء يروّقوا الوداد بأغنية سطلانة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ