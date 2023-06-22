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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة السلام تقدم «كهنة المعبد» ضمن الموسم المسرحي بقصور الثقافة

العرض المسرحي كهنة
العرض المسرحي كهنة المعبد

قدم فرع ثقافة القاهرة على مسرح قصر ثقافة السلام العرض المسرحي "كهنة المعبد"، ضمن مشروع التجارب النوعية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة. 

 

العرض المسرحي كهنة المعبد 

 

أحداث العرض المسرحي

 

تدور أحداث العرض على متن سفينة، وهي الوطن، المحمل بالأحلام، نحو الأفضل، وتخوض السفينة رحلتها من الظلام للنور، وسط البحر، والأمواج والعواصف، نحو اكتشاف الحقائق، لتؤكد أهمية الفعل والعمل نحو عالم أفضل، يتخلص من السلطة الأبوية المحاصرة للشباب ومحاولة منهم لاكتشاف هويتهم وتحقيق أهدافهم من جديد.

 

ويجتمع على متن السفينة أطياف مختلفة من المجتمع في الاتجاهات الفكرية والأيديولوجية، وكذلك الطبقات الاجتماعية، وتتصاعد الأحداث، حيث يحتد الصراع بين قوى المجتمع المختلفة من بينهم شباب مواقع التواصل الاجتماعي، وأصحاب سلطة رأس المال، ومواطنين من بينهم المعتدلين، والظلاميين، حتى يواجه الجميع مخاوفهم، ويتحدون في مواجهة السلطة الأبوية التي تحول بينهم وبين الوصول لتحقيق الحلم، وفي مقدمتهم الفتى والفتاة من يمثلون العمل والإصلاح لوطن قوي يقاوم كل يضعفه. 

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فريق العمل

 

العرض تأليف محمد النجار، إخراج همت مصطفى، أشعار أحمد عيسى، ألحان عمر فاروق، رؤية موسيقية وغناء زياد هجرس، استعراضات محمد المنوفي، ديكور وملابس مروان السيد، إضاءة أحمد أمين، تصميم دعايا، علاء الدين عاطف، وتصوير مدحت صبري، مساعدو الإخراج كريم محمد، محمود المصري، عبد الرحمن أحمد، مخرجان منفذان عبد الله خالد، محمود جاد. تمثيل: عبد الله خالد، تغريد خطاب، علي محمد، محمود جاد، ميرنا حسن، معاذ السيد، محمد حسين، يوسف أحمد، سعد سامي، علاء الدين عاطف، فاطمة هشام، أحمد وجيه، كريم محمد، شيماء ربيع، أحمد عطية، فاطمة مصطفى، ومشاركة ضيفة الشرف الفنانة هالة محمد، ومشاركة صوتية للفنان حسام التوني. 

 

العرض الختامي 

 

يأتي العرض ضمن النشاط المسرحي لفرع ثقافة القاهرة، التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، حيث انطلقت فعالياته منذ 17 يونيو الجاري، واستمرت حتى الأربعاء 21 يونيو.

 

مشاهد من العرض المسرحي 

 

مشهد من العرض المسرحي 
مشهد من العرض المسرحي
مشهد من العرض المسرحي
مشهد من العرض المسرحي
مشهد من العرض المسرحي
مشهد من العرض المسرحي
جمهور العرض المسرحي 
العرض المسرحي كهنة المعبد الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة فرع ثقافة القاهرة الإدارة العامة للمسرح

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