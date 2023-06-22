عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام تكرّم رئيس هيئة قصور الثقافة|صور

تكريم رئيس الهيئة
تكريم رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

كرّمت النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، المخرج هشام عطوة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديرًا لجهوده لصالح العمل والعاملين، والتعاون المثمر بين الهيئة والنقابة.

عالم آثار يطالب بإعلان الأول من يوليو يومًا للتراث المصري

الثعبان يبتلع الشمس.. عرض مسرحي للأطفال بالمحلة الأحد المقبل

ثقافة السلام تقدم «كهنة المعبد» ضمن الموسم المسرحي بقصور الثقافة

في معبد الفنون.. كتاب جديد للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي

المعرض التشكيلي «الحب في يونيو».. إهداء للرئيس السيسي من الفنانة وفاء ياديس|صور

احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.. محاضرات وورش فنية بالفيوم |صور

أبرزها ورشة فنية للأطفال ذوي الهمم.. تعرف على الفعاليات الثقافية بالغربية

في ذاكره.. تعرف على أشهر أقوال الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر

في ذكراه.. الشاعر زين العابدين فؤاد يكشف تفاصيل جديدة عن العندليب| خاص

محاولة نقل رفاة الإمام الشافعي خارج مصر خلال العصر الفاطمي.. عالم آثار يكشف التفاصيل

تكريم المخرج هشام عطوة

 

واستقبل "عطوة"، اليوم الخميس، مجدي البدوي، رئيس النقابة، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث قام "البدوي" بإهداء درع النقابة لرئيس الهيئة.

تكريم رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة 

أعرب رئيس الهيئة عن تقديره لما تقوم به النقابة من خدمات جليلة، وأن هذا التكريم هو لجميع العاملين بالهيئة لدورهم الكبير في العمل بها.

 

هشام عطوة خلال لقائه رئيس اللجنة النقابية 

 

كما تناول اللقاء بحث الإجراءات اللازمة للعمل على حل مشاكل بعض العاملين بالهيئة و أهمها صندوق التكافل. جاء اللقاء بحضور حسان حسن رئيس اللجنة النقابية بالهيئة وعدد من أعضاء اللجنة.

المخرج هشام عطوة الهيئة العامة لقصور الثقافة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام مجدي البدوي درع النقابة تكريم المخرج هشام عطوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

اطلقت ولا لسه آنسة| مفاجأة جديدة في واقعة راقصة الفستان الأزرق| فيديو

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

صدمة في صفوف الأهلي .. انتهاء موسم نجم الفريق لهذا السبب

موضوعات متعلقة

الثعبان يبتلع الشمس.. عرض مسرحي للأطفال بالمحلة الأحد المقبل

ثقافة السلام تقدم «كهنة المعبد» ضمن الموسم المسرحي بقصور الثقافة

في معبد الفنون.. كتاب جديد للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي

المعرض التشكيلي «الحب في يونيو».. إهداء للرئيس السيسي من الفنانة وفاء ياديس|صور

احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.. محاضرات وورش فنية بالفيوم |صور

أبرزها ورشة فنية للأطفال ذوي الهمم.. تعرف على الفعاليات الثقافية بالغربية

في ذاكره.. تعرف على أشهر أقوال الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر

في ذكراه.. الشاعر زين العابدين فؤاد يكشف تفاصيل جديدة عن العندليب| خاص

ترشيحاتنا

رئيس جمعية جراحات الجهاز الهضمي يروي مواقف انسانية لخدمة المرضى

سعر مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023 في مصر.. صور

بعثة حج الجمعيات الأهلية تستعد لاستلام مخيمات عرفات

4 كلمات أوصى بها النبي في هذه الأيام داوم عليهم

بوسي : عملت عملية تجميل في مناخيري..وعرفت وفاة أبويا بعدها بيومين

دعاء للميت في العشر من ذي الحجة يغفر ذنبه ويضيء قبره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ منذ عام 2006..علاقة صادمة بين مسلسل ذا سيمبسونز والغواصة تيتيان وتيتانك

شائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي| شاهد أحدث إطلالاتهما سويا

رئيس لجنة سلامة الغذاء: ضعوا اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها لهذه الأسباب

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ