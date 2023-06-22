النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام تكرّم رئيس هيئة قصور الثقافة|صور

كرّمت النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، المخرج هشام عطوة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديرًا لجهوده لصالح العمل والعاملين، والتعاون المثمر بين الهيئة والنقابة.

تكريم المخرج هشام عطوة

واستقبل "عطوة"، اليوم الخميس، مجدي البدوي، رئيس النقابة، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث قام "البدوي" بإهداء درع النقابة لرئيس الهيئة.

تكريم رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

أعرب رئيس الهيئة عن تقديره لما تقوم به النقابة من خدمات جليلة، وأن هذا التكريم هو لجميع العاملين بالهيئة لدورهم الكبير في العمل بها.

هشام عطوة خلال لقائه رئيس اللجنة النقابية

كما تناول اللقاء بحث الإجراءات اللازمة للعمل على حل مشاكل بعض العاملين بالهيئة و أهمها صندوق التكافل. جاء اللقاء بحضور حسان حسن رئيس اللجنة النقابية بالهيئة وعدد من أعضاء اللجنة.