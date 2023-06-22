عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في معبد الفنون.. كتاب جديد للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي

غلاف كتاب في معبد
غلاف كتاب في معبد الفنون

صدر حديثاً عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، كتاب "في معبد الفنون" للشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، وذلك ضمن سلسلة "كتابات نقدية". 

 

محتوى الكتاب

 

يضم الكتاب 72 مقالاً من مختارات الشاعر الكبير في الفنون والمسرح والعمارة والسينما والدراما التي كتبها منذ مطلع التسعينيات في القرن الماضي، وعنه يقول: "يستطيع القارئ العزيز أن يعتبر هذا الكتاب الذي جمعت فيه مختارات من مقالاتي عن الفن صفحات من حياتي أو جانبا من مذكراتي. فأنا في الفن لم أكن مجرد مشاهد أو مستمع أو متلق، وإنما كنت عاشقاً منفعلاً متبتلاً مشاركاً للفنان الذي أقف أمام عمله في التعبير عما في خياله ووجدانه، معتقداً دائماً أن الفن لغة يعرفها كل البشر، ويتخاطبون بها ويتفاهمون حين يعجزون عن التفاهم لو تخاطبوا بألسنتهم إلا إذا تحول كلامهم إلى فن. عندئذ يصبح لغة إنسانية مشتركة كما نرى في لغة الشعر والرواية والمسرح". 

احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.. محاضرات وورش فنية بالفيوم |صور

أبرزها ورشة فنية للأطفال ذوي الهمم.. تعرف على الفعاليات الثقافية بالغربية

في ذاكره.. تعرف على أشهر أقوال الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر

في ذكراه.. الشاعر زين العابدين فؤاد يكشف تفاصيل جديدة عن العندليب| خاص

محاولة نقل رفاة الإمام الشافعي خارج مصر خلال العصر الفاطمي.. عالم آثار يكشف التفاصيل

المدير العام لـ«الإيسيسكو» لـ كرم جبر: نشكر دعم الرئيس السيسي لـ«عام الشباب»

انطلاق ورش الكتابة الإبداعية والخط العربي في دار الكتب بطنطا| صور

مكسيم غوركي مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية.. محطات من حياته

سبعة بيانات للمسرح الشعبي .. أحدث كتب «أبو العلا السلاموني» عن قصور الثقافة

في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز إسهامات عالم الرياضيات بليز باسكال

عناوين بالكتاب 

 

من العناوين الواردة في محتوى الكتاب: "مقالة في العمارة"، "النحت والنهضة"، "تقاليد المسرح المصري وتجاربه"، "المسرح الذي نريد"، "ما علاقة الشاعر بالسينما؟"، "ميلاد الموسيقى"، "ما هو المطلوب من الفنانين المصريين؟"، وغيرها، وعنها يقول "حجازي": وأنا لي مع هذه الفنون تجربة شخصية لا بأس من الإشارة إليها، فقد بدأت في صباي المبكر نحاتا ألعب بالطمي على شاطئ الترعة وأسوي به رجالاً ونساء وطيوراً وحيوانات، وحاولت أن أنحت الحجارة لكن أدواتي الريفية لم تسعفني فانتقلت إلى الموسيقى وأنا طالب أعزف على الكمان وأقرأ النوتة الموسيقية، حتى وصلت إلى الشعر الذي أعتقد أنه يمثل الفن الجامع أكثر من غيره، فهو تصوير، وتمثيل، وإيقاع، وموسيقى".

كتاب أحمد عبد المعطي حجازي سلسلة كتابات نقدية الهيئة العامة لقصور الثقافة صدر حديثا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

بعد رحيلة .. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

صدمة أهلاوية | صفقة المهاجم السوبر طارت .. وهذا النادي خطفه في لحظة

رسميا .. شوبير يعلن عن أولى صفقات نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

في ذاكره.. تعرف على أشهر أقوال الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر

في ذكراه.. الشاعر زين العابدين فؤاد يكشف تفاصيل جديدة عن العندليب| خاص

محاولة نقل رفاة الإمام الشافعي خارج مصر خلال العصر الفاطمي.. عالم آثار يكشف التفاصيل

المدير العام لـ«الإيسيسكو» لـ كرم جبر: نشكر دعم الرئيس السيسي لـ«عام الشباب»

انطلاق ورش الكتابة الإبداعية والخط العربي في دار الكتب بطنطا| صور

مكسيم غوركي مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية.. محطات من حياته

سبعة بيانات للمسرح الشعبي .. أحدث كتب «أبو العلا السلاموني» عن قصور الثقافة

في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز إسهامات عالم الرياضيات بليز باسكال

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس اليوم| اعرف التفاصيل

نائب رئيس بعثة التضامن: 9 وعاظ للتثقيف والرد على أسئلة الحجاج

مقتل العشرات في انفجار داخل مطعم شمال غرب الصين | شاهد

مصر وفرنسا.. تعاون وثيق يعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

البيت الأبيض يحاول احتواء التوتر بين واشنطن وبكين

إعلان نتائج دور مايو 2023 للدراسات العليا للدبلومات بحقوق عين شمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغامرة لأداء فريضة الحج تثير الجدل على السوشيال ميديا.. اعرف التفاصيل

قبل العيد.. طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

للحامل.. تعرف على فوائد حمض الفوليك

المعرض التشكيلي «الحب في يونيو».. إهداء للرئيس السيسي من الفنانة وفاء ياديس|صور

فيديو

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ