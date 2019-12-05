أحمد عبد المعطي حجازي: لدي 7 دواوين شعرية واشتغلت بالصحافة كي أوفر دخلا

قال الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، إنه لديه 7 دواوين شعرية وجميعها قريبة إلى قلبه، والديوان الأخير له هو طلل الوقت.



وأضاف أحمد عبد المعطي حجازي في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " اخبار مصر "، :" قمت بتأليف عدد كبير من الكتب مثل «محمد وهؤلاء وعلموا أولادكم الشعر ومدينة النور»، كتبت عن كبار الكتاب والشعراء مثل طه حسين وعباس العقاد.



وتابع أحمد عبد المعطي حجازي:" كتاباتي لـ مقالات في الصحافة لم تستهلكني وحاولت ان أحسن كتابة المقالة وكان لابد من أن اعمل في الصحافة لأن الشاعر لا يستطيع ان يعيش حياته عن طريق الشعر فقط ولكن لابد له من عمل آخر يدر عليه دخلا مناسبا".



وأردف أحمد عبد المعطي حجازي:" تناولت في مقالاتي قضايا مهمة تهم المواطن المصري وقضايا أخرى ساخنة".



واستطرد أحمد عبد المعطي حجازي: "حاولت في أحاديثي أن اكون صريحا بقدر ما أستطيع أن أعالج الموضوع الذي اكتب فيه بطريقة تجعل القارئ يستفيد منه".

